Ídolo do Palmeiras e Neymar defendem post homofóbico de Vitor Roque

Publicação com teor homofóbico publicada pelo atacante foi apagada pouco tempo após ter ido ao ar nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 11:28

Vitor Roque em ação pelo Palmeiras
Vitor Roque em ação pelo Palmeiras Crédito: Reprodução/Instagram

O atacante Vitor Roque, do Palmeiras, fez uma postagem homofóbica após a vitória do Alviverde por 3 x 2 no clássico contra o São Paulo, no domingo (5/10), pelo Campeonato Brasileiro. Apesar das polêmicas, o ex-goleiro Marcos, campeão mundial com a Seleção Brasileira, saiu em defesa da publicação, mesmo após o jogador excluir a imagem de suas redes sociais. A publicação teve apoio de Neymar.

Durante a exibição do programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, Marcos criticou Rogério Barolo, influenciador e setorista do São Paulo, que havia atacado Vitor Roque pela postagem. O ídolo do Palmeiras disse que aquele post fazia parte da cultura do futebol e reclamou da “lacração” sobre o caso:

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

