Ídolo do Palmeiras e Neymar defendem post homofóbico de Vitor Roque

Metrópoles
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 11:28
O atacante Vitor Roque, do Palmeiras, fez uma postagem homofóbica após a vitória do Alviverde por 3 x 2 no clássico contra o São Paulo, no domingo (5/10), pelo Campeonato Brasileiro. Apesar das polêmicas, o ex-goleiro Marcos, campeão mundial com a Seleção Brasileira, saiu em defesa da publicação, mesmo após o jogador excluir a imagem de suas redes sociais. A publicação teve apoio de Neymar.
Durante a exibição do programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, Marcos criticou Rogério Barolo, influenciador e setorista do São Paulo, que havia atacado Vitor Roque pela postagem. O ídolo do Palmeiras disse que aquele post fazia parte da cultura do futebol e reclamou da “lacração” sobre o caso: