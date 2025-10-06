RIVAIS

Após vitória, Vitor Roque faz post homofóbico em provocação ao São Paulo

Atacante do Palmeiras apagou imagem e foi advertido pelo clube

Carol Neves

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 09:01

Vitor Roque em ação pelo Palmeiras Crédito: Reprodução/Instagram

O atacante Vitor Roque, do Palmeiras, gerou polêmica nas redes sociais depois da vitória do time alviverde sobre o São Paulo por 3 a 2, neste domingo, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o jogador publicou uma sequência de 13 fotos, e a última mostrava um tigre mordendo o pescoço de um veado, imagem interpretada como uma provocação com teor homofóbico.

A postagem foi editada pouco tempo depois, e a imagem retirada. Em nota enviada ao ge, o Palmeiras afirmou que agiu imediatamente ao tomar conhecimento do caso:

“Tão logo tomou ciência de uma publicação feita pelo atacante Vitor Roque em uma rede social, na noite deste domingo, a direção do Palmeiras conversou com o jovem jogador e lhe explicou que provocações como essa não cabem mais no futebol, pois podem gerar violência. O atleta entendeu e prontamente excluiu a imagem de sua conta.”

Post mostra tigre comendo um veado Crédito: Reproduçaõ

O São Paulo também se manifestou sobre o episódio: “O São Paulo Futebol Clube repudia qualquer tipo de manifestação que possa gerar violência, como essa infeliz postagem.”

Dentro de campo, o jogo foi marcado por uma virada do Palmeiras. O time de Abel Ferreira saiu perdendo por 2 a 0 no primeiro tempo, mas reagiu na etapa final com três gols, o primeiro marcado justamente por Vitor Roque. Com o resultado, o Verdão chegou a 55 pontos, empatando com o Flamengo na liderança, mas levando vantagem por ter uma vitória a mais e um jogo a menos.