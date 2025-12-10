SAÚDE

Só água não hidrata? Entenda a ciência da hidratação funcional

Nutricionistas explicam como a combinação adequada de água, eletrólitos e nutrientes favorece o bem-estar

Alan Pinheiro

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 12:54

A hidratação funcional combina água, eletrólitos e nutrientes essenciais que ajudam o corpo a absorver e reter líquidos de forma mais eficiente Crédito: Shutterstock

Beber água é essencial, mas nem sempre é o suficiente. Em um país de clima quente como o Brasil, onde a rotina intensa e o calor constante podem acelerar a perda de líquidos e eletrólitos, a hidratação funcional vem ganhando espaço e, com ela, surgem dúvidas. Afinal, o que é mito e o que é verdade quando o assunto é hidratação eficiente?

Para esclarecer o tema, o nutricionista esportivo Marco Jafet desmistificou as principais crenças sobre o tema e reforçou o papel da hidratação funcional em diferentes momentos do dia a dia.

A hidratação funcional combina água, eletrólitos e nutrientes essenciais que ajudam o corpo a absorver e reter líquidos de forma mais eficiente. De acordo com Marco Jafet, a água pura é indispensável, mas nem sempre suficiente. “Em situações de grande perda de líquidos, como transpiração intensa, viagens longas, calor excessivo ou após consumo de álcool, o corpo precisa de mais do que apenas água. É necessário repor eletrólitos, como sódio e potássio, para restabelecer o equilíbrio hídrico e mineral”, explica.

Entre os mitos mais comuns sobre o tema está a crença de que “beber muita água resolve todos os casos de desidratação”. A verdade é que, em contextos de perda significativa de eletrólitos, apenas o consumo de água não é suficiente para reequilibrar o organismo.

Também é equivocado pensar que a hidratação funcional é destinada apenas a atletas. Embora esse público seja um dos principais beneficiados, a hidratação funcional é indicada também para quem enfrenta longos dias de trabalho, passa muitas horas em ambientes climatizados, viaja com frequência ou busca melhorar o bem-estar e a concentração no dia a dia.

Há também quem associe a hidratação funcional a uma mudança nos hábitos de consumo de líquidos, quando, na verdade, ela atua como um complemento à rotina. “Essas fórmulas auxiliam o corpo a absorver líquidos e eletrólitos de forma mais eficiente em momentos específicos, mas a base da hidratação continua sendo a ingestão de água e uma alimentação equilibrada”, explica Fernanda Fisher, líder da marca Liquid I.V. no Brasil.

Outro mito que precisa ser desfeito é a ideia de que “quanto mais eletrólitos, melhor”. O equilíbrio é a chave para uma hidratação funcional saudável, e o consumo deve respeitar o contexto e as necessidades individuais.