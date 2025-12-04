Acesse sua conta
Descubra três alimentos que garantem energia e rendimento na hora de correr

Batata-doce, banana e aveia se destacam como aliados estratégicos na nutrição de corredores, segundo especialista em nutrição esportiva.

  Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 17:21

Os alertas do corpo que você não pode ignorar ao praticar corrida de alta intensidade
A energia é um dos fatores determinantes para o desempenho na corrida Crédito: Freepik

A energia é um dos fatores determinantes para o desempenho na corrida. Seja em treinos diários, provas de curta duração ou desafios de longa distância, o combustível que o corpo utiliza faz toda a diferença no rendimento e na recuperação. Nesse contexto, os carboidratos ocupam papel central na nutrição esportiva.

O carboidrato é a principal fonte de energia para os músculos durante o exercício. Quando a ingestão é inadequada ou mal planejada, o atleta sente queda de rendimento, fadiga precoce e dificuldade de recuperação

Dereck Oak

Nutricionista clínico e esportivo

Estudos na área de fisiologia do exercício apontam que corredores de média e longa distância devem ingerir entre 5 e 10 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal por dia, dependendo da intensidade e do volume de treinos. “Na prática pode ser difícil para muitos atletas que não realizam suplementação, e acaba consumindo entre 4-7 g por kg”, reforçou.

Em termos calóricos, recomenda-se que 60% a 70% da dieta do atleta seja composta por carboidratos, especialmente nas fases de maior carga de treinamento. Dentro desse grupo alimentar, alguns alimentos se destacam pela eficiência, praticidade e efeitos positivos no desempenho. Entre eles, três são frequentemente indicados por especialistas.

Batata-doce: energia estável para corridas mais longas

A batata-doce é uma das principais fontes de carboidratos complexos na alimentação esportiva. De digestão mais lenta, promove liberação gradual de energia, o que ajuda a manter a glicemia estável durante atividades prolongadas.

Além disso, é rica em fibras, favorece a saciedade e reduz picos de açúcar no sangue. “Ela é ideal para corridas mais longas, justamente porque fornece energia contínua e evita oscilações bruscas de rendimento ao longo do percurso”, explica Dereck Oak. Por esse motivo, costuma ser indicada para refeições feitas de duas a quatro horas antes do treino ou da prova.

Banana: energia rápida e prevenção de cãibras

Prática, acessível e de rápida digestão, a banana é um dos alimentos mais consumidos por corredores. Rica em carboidratos simples — como glicose e frutose — oferece reposição rápida de energia, sendo indicada tanto antes quanto durante treinos mais longos.

Outro diferencial é o potássio, mineral essencial para a contração muscular e o equilíbrio eletrolítico. “O potássio ajuda a prevenir cãibras e a manter a função muscular adequada, o que explica por que a banana está tão presente nas corridas de rua”, ressalta o nutricionista.

Aveia: energia sustentada e auxílio no metabolismo

A aveia combina carboidratos complexos e fibras solúveis, o que contribui para uma liberação gradual de energia. Também é fonte de vitaminas do complexo B, fundamentais no processo de transformação dos carboidratos em energia utilizável pelo organismo.

“Ela ajuda a manter os níveis de glicose mais estáveis e é uma excelente aliada para treinos de média e longa duração”, explica Oak. A aveia pode ser consumida em preparações como mingaus, vitaminas ou combinada com frutas, formando uma refeição equilibrada no pré-treino.

O que a ciência mostra

Pesquisas recentes reforçam que a ingestão adequada de carboidratos melhora a capacidade de resistência, otimiza o desempenho e acelera a reposição do glicogênio muscular após o exercício. Também há evidências de que consumir carboidratos durante atividades prolongadas ajuda a manter a glicemia estável, retardar a fadiga e preservar o desempenho até o final da prova.

