Me lesionei no treino? Médico explica como identificar os sinais e evitar complicações

Alan Pinheiro
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 14:02
É comum sentir dores após um treino intenso, principalmente quando se retoma a prática de exercícios físicos ou aumenta a carga de treino. No entanto, saber diferenciar a dor muscular normal de uma possível lesão é fundamental para garantir a segurança e a continuidade dos treinos sem riscos à saúde.
O médico Gabriel Mendes, especialista em emagrecimento e performance, explica que a dor muscular conhecida como DMIT (dor muscular de início tardio) é uma reação natural do corpo após o esforço físico, especialmente quando há estímulo de grupos musculares pouco utilizados ou maior intensidade no treino.
“Essa dor costuma surgir entre 24 e 48 horas após o exercício, é leve a moderada e vem acompanhada de rigidez muscular. Em geral, ela desaparece sozinha em alguns dias, à medida que o corpo se adapta”, detalha o profissional.
Por outro lado, existem sinais claros de que o incômodo vai além da dor muscular comum e pode indicar uma lesão. De acordo com Gabriel Mendes, é importante estar atento a:
Lesões musculares exigem repouso e, muitas vezes, acompanhamento médico para evitar agravamentos. Continuar treinando com dor pode comprometer ainda mais a recuperação e levar a problemas mais sérios, como rupturas musculares ou tendinites.
Ao perceber sintomas diferentes da dor muscular tradicional, o ideal é suspender os treinos e buscar avaliação médica. O diagnóstico precoce evita complicações e acelera o retorno seguro à atividade física.