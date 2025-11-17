Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Me lesionei no treino? Médico explica como identificar os sinais e evitar complicações

Saber diferenciar a dor muscular normal de uma possível lesão é fundamental para garantir a segurança e a continuidade dos treinos

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 14:02

Imagem Edicase Brasil
A dor pós-treino costuma surgir entre 24 e 48 horas após o exercício Crédito: Shutterstock

É comum sentir dores após um treino intenso, principalmente quando se retoma a prática de exercícios físicos ou aumenta a carga de treino. No entanto, saber diferenciar a dor muscular normal de uma possível lesão é fundamental para garantir a segurança e a continuidade dos treinos sem riscos à saúde.

O médico Gabriel Mendes, especialista em emagrecimento e performance, explica que a dor muscular conhecida como DMIT (dor muscular de início tardio) é uma reação natural do corpo após o esforço físico, especialmente quando há estímulo de grupos musculares pouco utilizados ou maior intensidade no treino.

Veja opções de treino

É possível variar o treino na esteira, deixando-o mais dinâmico  por Imagem: Friends Stock | Shutterstock
Treinos curtos de musculação facilitam o cuidado com a saúde masculina  por Imagem: Pressmaster | Shutterstock
Aprenda a otimizar o seu treino por Freepik
Para retomar os treinos, cautela é essencial por Freepik
Fazer boas escolhas alimentares garante mais energia, melhor aproveitamento dos treinos e evita o desgaste precoce por Imagem: Mladen Zivkovic | Shutterstock
Treino caseiro fortalece os braços por Shutterstock
Treino caseiro fortalece os braços por Shutterstock
Treino caseiro fortalece os braços por Shutterstock
Treino caseiro fortalece os braços por Shutterstock
Aumentar a frequência de treinos permite manter estímulos constantes e otimizar resultados por Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock
Para atingir a hipertrofia, é necessário equilíbrio entre carga, volume e frequência dos treinos por Imagem: Jacob Lund | Shutterstock
1 de 11
É possível variar o treino na esteira, deixando-o mais dinâmico  por Imagem: Friends Stock | Shutterstock

“Essa dor costuma surgir entre 24 e 48 horas após o exercício, é leve a moderada e vem acompanhada de rigidez muscular. Em geral, ela desaparece sozinha em alguns dias, à medida que o corpo se adapta”, detalha o profissional.

Leia mais

Imagem - Além do ovo, frango e whey: descubra novas opções de proteínas para sair do óbvio

Além do ovo, frango e whey: descubra novas opções de proteínas para sair do óbvio

Imagem - Inimigo 'inofensivo': os alimentos que parecem saudáveis, mas prejudicam sua dieta fitness

Inimigo 'inofensivo': os alimentos que parecem saudáveis, mas prejudicam sua dieta fitness

Imagem - Agachamento búlgaro: veja como não errar na hora de fazer o exercício

Agachamento búlgaro: veja como não errar na hora de fazer o exercício

Quando a dor pode ser sinal de lesão?

Por outro lado, existem sinais claros de que o incômodo vai além da dor muscular comum e pode indicar uma lesão. De acordo com Gabriel Mendes, é importante estar atento a:

  • Dor aguda e intensa durante ou logo após o treino;

  • Inchaço, hematomas ou vermelhidão no local afetado;

  • Dificuldade para movimentar a área lesionada;

  • Dor persistente por mais de uma semana, ou que piora com o tempo.

Lesões musculares exigem repouso e, muitas vezes, acompanhamento médico para evitar agravamentos. Continuar treinando com dor pode comprometer ainda mais a recuperação e levar a problemas mais sérios, como rupturas musculares ou tendinites.

Ao perceber sintomas diferentes da dor muscular tradicional, o ideal é suspender os treinos e buscar avaliação médica. O diagnóstico precoce evita complicações e acelera o retorno seguro à atividade física.

Mais recentes

Imagem - Aprenda como fazer um pré-treino fácil com granola e whey

Aprenda como fazer um pré-treino fácil com granola e whey
Imagem - Não para jejum e sim para carboidratos: Sete dicas para melhorar o treino de corrida

Não para jejum e sim para carboidratos: Sete dicas para melhorar o treino de corrida
Imagem - Auditoria encontra indícios de desvio de uniformes e equipamentos da Nike no Corinthians

Auditoria encontra indícios de desvio de uniformes e equipamentos da Nike no Corinthians

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de dizer SIM: tire a sua sorte do dia para esta segunda (17)
01

Hora de dizer SIM: tire a sua sorte do dia para esta segunda (17)

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda-feira (17 de novembro) alerta 3 signos: o silêncio tem pesado demais e agora é hora de falar, resolver e curar
02

Anjo da Guarda desta segunda-feira (17 de novembro) alerta 3 signos: o silêncio tem pesado demais e agora é hora de falar, resolver e curar

Imagem - Sete frutas que regulam o intestino e melhoram a digestão, segundo especialista
03

Sete frutas que regulam o intestino e melhoram a digestão, segundo especialista

Imagem - Filha acusa Renato Aragão de 'calote' milionário e processa o pai
04

Filha acusa Renato Aragão de 'calote' milionário e processa o pai