Me lesionei no treino? Médico explica como identificar os sinais e evitar complicações

Saber diferenciar a dor muscular normal de uma possível lesão é fundamental para garantir a segurança e a continuidade dos treinos

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 14:02

A dor pós-treino costuma surgir entre 24 e 48 horas após o exercício Crédito: Shutterstock

É comum sentir dores após um treino intenso, principalmente quando se retoma a prática de exercícios físicos ou aumenta a carga de treino. No entanto, saber diferenciar a dor muscular normal de uma possível lesão é fundamental para garantir a segurança e a continuidade dos treinos sem riscos à saúde.

O médico Gabriel Mendes, especialista em emagrecimento e performance, explica que a dor muscular conhecida como DMIT (dor muscular de início tardio) é uma reação natural do corpo após o esforço físico, especialmente quando há estímulo de grupos musculares pouco utilizados ou maior intensidade no treino.

“Essa dor costuma surgir entre 24 e 48 horas após o exercício, é leve a moderada e vem acompanhada de rigidez muscular. Em geral, ela desaparece sozinha em alguns dias, à medida que o corpo se adapta”, detalha o profissional.

Quando a dor pode ser sinal de lesão?

Por outro lado, existem sinais claros de que o incômodo vai além da dor muscular comum e pode indicar uma lesão. De acordo com Gabriel Mendes, é importante estar atento a:

Dor aguda e intensa durante ou logo após o treino;

Inchaço, hematomas ou vermelhidão no local afetado;

Dificuldade para movimentar a área lesionada;

Dor persistente por mais de uma semana, ou que piora com o tempo.

Lesões musculares exigem repouso e, muitas vezes, acompanhamento médico para evitar agravamentos. Continuar treinando com dor pode comprometer ainda mais a recuperação e levar a problemas mais sérios, como rupturas musculares ou tendinites.