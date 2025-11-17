Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vitória tem a segunda tabela mais difícil entre os times que lutam contra o rebaixamento

Adversários do Leão da Barra nas cinco rodadas finais, ocupam, em média, o 8,6º lugar

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 16:00

Leão da Barra terá uma tabela complicada nas cinco rodadas finais da Série A
Leão da Barra terá uma tabela complicada nas cinco rodadas finais da Série A Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Os números mostram que o Vitória chega à reta final da Série A em situação delicada na luta contra o rebaixamento. De volta a zona após a vitória do Santos sobre o Palmeiras no último fim de semana, o Leão da Barra está no 17º lugar, com 35 pontos, com 61,5% de chances de queda para a Série B, de acordo com cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O que torna a situação ainda mais preocupante é a dificuldade dos duelos nas cinco rodadas finais do certame.

Grêmio, Internacional, Santos, Juventus, Fortaleza e o próprio Vitória formam o grupo de clubes que ainda disputam para escapar do Z-4. Entre eles, o Rubro-Negro tem a segunda tabela mais complicadao, enfrentando rivais que ocupam, em média, a 8,6ª colocação. Isso torna o desafio já complicado de fugir da degola ainda mais complicado.

Últimos cinco jogos do Vitória na Série A 2025

Palmeiras (2º) x Vitória – 37ª rodada   por Victor Ferreira / EC Vitória
Sport (20º) x Vitória – 35ª rodada   por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Mirassol (4º) – 36ª rodada por Victor Ferreira/E.C. Vitória
Vitória x Mirassol (4º) – 36ª rodada por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória x São Paulo (9º) – 38ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 5
Palmeiras (2º) x Vitória – 37ª rodada   por Victor Ferreira / EC Vitória

A sequência rubro-negra inclui quatro confrontos contra equipes da parte de cima da tabela. Uma contra o Palmeiras, que briga pelo título, outra contra o Mirassol, atual 4º colocado, e mais duas contra Bragantino e São Paulo, times vivos na luta por vaga na Pré-Libertadores. O único jogo mais tranquilo para o Leão da Barra é o confronto contra o lanterna e já rebaixado Sport, na 35ª rodada.

Quanto aos demais concorrentes, Grêmio e Juventude aparecem com a terceira sequência mais difícil, com rivais posicionados, em média, na 9,2ª colocação. Para Inter e Santos, a situação é menos severa: seus adversários estão em médias em 11,2º e 12º, respectivamente. Quem tem o desafio mais complicado de todos é o Fortaleza, atual 19º,que tem pela frente adversários em média na 8,4ª colocação.

Relembre os jogos do Vitória no Brasileirão 2025

1ª rodada - Juventude 2 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
2ª rodada - Vitória 1 x 2 Flamengo por Victor Ferreira/EC Vitória
3ª rodada - Atlético-MG 2 x 2 Vitória por Victor Ferreira I EC Vitória
4ª rodada - Vitória 2x 1 Fortaleza por Victor Ferreira/EC Vitória
5ª rodada - Fluminense 1 x 1 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
6ª rodada - Vitória 1 x 1 Grêmio  por Victor Ferreira/EC Vitória
7ª rodada Ceará 1 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
8ª rodada - Vitória 2 x 1 Vasco  por Victor Ferreira/EC Vitória
9ª rodada - Bahia 2 x 1 Vitória por Arisson Marinho/CORREIO
10º rodada - Vitória 0 x 1 Santos por Victor Ferreira/EC Vitória
11ª rodada - Corinthians 0 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
12ª rodada - Vitória 0 x 0 Cruzeiro por Victor Ferreira/EC Vitória
13ª rodada - Internacional 1 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
14ª rodada - Botafogo 0 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
15ª rodada - Vitória 1 x 0 Bragantino  por Victor Ferreira/E.C. Vitória
16ª rodada - Vitória 2 x 2 Sport por Victor Ferreira/EC Vitória
17ª rodada - Mirassol 1 x 1 Vitória  por Victor Ferreira / EC Vitória
18ª rodada - Vitória 2 x 2 Palmeiras por Victor Ferreira / EC Vitória
19ª rodada - São Paulo 2 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
20ª rodada - Vitória 2 x 2 Juventude por Victor Ferreira/EC Vitória
21ª rodada - Flamengo 8 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
22ª rodada - Vitória 1 X 0 Atlético MG por Crédito: Victor Ferreira | EC Vitória
23ª rodada - Fortaleza 2x0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
24ª rodada - Vitória 0x1 Fluminense por Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC
 25ª rodada - Grêmio 3x1 Vitória  por Victor Ferreira / EC Vitória
26ª rodada - Vitória 1x0 Ceará  por Victor Ferreira/EC Vitória
27ª rodada - Vasco 4x3 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
28ª rodada - Vitória 2x1 Bahia  por Arisson Marinho/CORREIO
29ª rodada -  Santos 0x1 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
30ª rodada - Vitória 0x1 Corinthians por Victor Ferreira/EC Vitória
31ª rodada - Cruzeiro 3x1 Vitória por Victor Ferreira/E.C. Vitória
32ª rodada - Vitória 1x0 Internacional por Victor Ferreira/EC Vitória
33ª rodada - Vitória 0x0 Botafogo  por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 33
1ª rodada - Juventude 2 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória

LEIA MAIS 

'O xerife chegou!': Juazeirense confirma contratação de Victor Ramos

Ex-Vitória aparece com físico irreconhecível em balada

Kayzer ou Renzo? Quem merece ser o centroavante titular do Vitória?

Veja onde estavam Bahia e Vitória na 33ª rodada em edições passadas da Série A

Confira quem são os destaques defensivos de Bahia e Vitória na Série A

Jogos do Grêmio até o fim da Série A:

  • Grêmio x Vasco (11º) – 34ª rodada
  • Botafogo (6º) x Grêmio – 35ª rodada
  • Grêmio x Palmeiras (2º) – 36ª rodada
  • Grêmio x Fluminense (7º) – 37ª rodada
  • Sport (20º) x Grêmio – 38ª rodada

Jogos do Internacional até o fim da Série A:

  • Jogos do Santos até o fim da Série A: Ceará (12º) x Internacional – 34ª rodada
  • Inter x Santos (16º) – 35ª rodada
  • Vasco (11º) x Inter – 36ª rodada
  • São Paulo (9º) x Inter – 37ª rodada
  • Inter x Bragantino (8º) – 38ª rodada

Jogos do Santos até o fim da Série A:

  • Santos x Mirassol (4º) – 34ª rodada
  • Inter (15º) x Santos – 35ª rodada
  • Santos x Sport (20º) – 36ª rodada
  • Juventude (18º) x Santos – 37ª rodada
  • Santos x Cruzeiro (3º) – 38ª rodada

Jogos do Juventude até o fim da Série A:

  • Jogos do Fortaleza até o fim da Série A: Juventude x Cruzeiro (3º) – 34ª rodada
  • São Paulo (9º) x Juventude – 35ª rodada
  • Juventude x Bahia (5º) – 36ª rodada
  • Juventude x Santos (16º) – 37ª rodada
  • Corinthians (13º) x Juventude – 38ª rodada

Jogos do Fortaleza até o fim da Série A:

  • Bahia (5º) x Fortaleza – 34ª rodada
  • Bragantino (8º) x Fortaleza – 35ª rodada
  • Fortaleza x Atlético-MG (10º) – 36ª rodada
  • Fortaleza x Corinthians (13º) – 37ª rodada
  • Botafogo (6º) x Fortaleza – 38ª rodada

Mais recentes

Imagem - De tabu à tendência: saiba o motivo do treino de glúteos virar sucesso entre homens

De tabu à tendência: saiba o motivo do treino de glúteos virar sucesso entre homens
Imagem - Bahia tem a tabela mais fácil entre os rivais diretos pelo G-7 na reta final da Série A

Bahia tem a tabela mais fácil entre os rivais diretos pelo G-7 na reta final da Série A
Imagem - Alunos do Centro de Referência Paralímpico vão competir nas Paralimpíadas escolares

Alunos do Centro de Referência Paralímpico vão competir nas Paralimpíadas escolares

MAIS LIDAS

Imagem - Sete frutas que regulam o intestino e melhoram a digestão, segundo especialista
01

Sete frutas que regulam o intestino e melhoram a digestão, segundo especialista

Imagem - Pré-diabetes já é doença: entenda os riscos reais e como evitar o diabetes tipo 2
02

Pré-diabetes já é doença: entenda os riscos reais e como evitar o diabetes tipo 2

Imagem - Auditor Federal com salário de R$ 26 mil
03

Auditor Federal com salário de R$ 26 mil

Imagem - 3 signos vão atrair dinheiro, sorte e estabilidade financeira nesta semana (entre 17 e 23 de novembro)
04

3 signos vão atrair dinheiro, sorte e estabilidade financeira nesta semana (entre 17 e 23 de novembro)