Vitória tem a segunda tabela mais difícil entre os times que lutam contra o rebaixamento

Pedro Carreiro
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 16:00
Os números mostram que o Vitória chega à reta final da Série A em situação delicada na luta contra o rebaixamento. De volta a zona após a vitória do Santos sobre o Palmeiras no último fim de semana, o Leão da Barra está no 17º lugar, com 35 pontos, com 61,5% de chances de queda para a Série B, de acordo com cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O que torna a situação ainda mais preocupante é a dificuldade dos duelos nas cinco rodadas finais do certame.
Grêmio, Internacional, Santos, Juventus, Fortaleza e o próprio Vitória formam o grupo de clubes que ainda disputam para escapar do Z-4. Entre eles, o Rubro-Negro tem a segunda tabela mais complicadao, enfrentando rivais que ocupam, em média, a 8,6ª colocação. Isso torna o desafio já complicado de fugir da degola ainda mais complicado.
Últimos cinco jogos do Vitória na Série A 2025
A sequência rubro-negra inclui quatro confrontos contra equipes da parte de cima da tabela. Uma contra o Palmeiras, que briga pelo título, outra contra o Mirassol, atual 4º colocado, e mais duas contra Bragantino e São Paulo, times vivos na luta por vaga na Pré-Libertadores. O único jogo mais tranquilo para o Leão da Barra é o confronto contra o lanterna e já rebaixado Sport, na 35ª rodada.
Quanto aos demais concorrentes, Grêmio e Juventude aparecem com a terceira sequência mais difícil, com rivais posicionados, em média, na 9,2ª colocação. Para Inter e Santos, a situação é menos severa: seus adversários estão em médias em 11,2º e 12º, respectivamente. Quem tem o desafio mais complicado de todos é o Fortaleza, atual 19º,que tem pela frente adversários em média na 8,4ª colocação.
