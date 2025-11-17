MISSÃO COMPLICADA

Vitória tem a segunda tabela mais difícil entre os times que lutam contra o rebaixamento

Adversários do Leão da Barra nas cinco rodadas finais, ocupam, em média, o 8,6º lugar

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 16:00

Leão da Barra terá uma tabela complicada nas cinco rodadas finais da Série A Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Os números mostram que o Vitória chega à reta final da Série A em situação delicada na luta contra o rebaixamento. De volta a zona após a vitória do Santos sobre o Palmeiras no último fim de semana, o Leão da Barra está no 17º lugar, com 35 pontos, com 61,5% de chances de queda para a Série B, de acordo com cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O que torna a situação ainda mais preocupante é a dificuldade dos duelos nas cinco rodadas finais do certame.

Grêmio, Internacional, Santos, Juventus, Fortaleza e o próprio Vitória formam o grupo de clubes que ainda disputam para escapar do Z-4. Entre eles, o Rubro-Negro tem a segunda tabela mais complicadao, enfrentando rivais que ocupam, em média, a 8,6ª colocação. Isso torna o desafio já complicado de fugir da degola ainda mais complicado.

A sequência rubro-negra inclui quatro confrontos contra equipes da parte de cima da tabela. Uma contra o Palmeiras, que briga pelo título, outra contra o Mirassol, atual 4º colocado, e mais duas contra Bragantino e São Paulo, times vivos na luta por vaga na Pré-Libertadores. O único jogo mais tranquilo para o Leão da Barra é o confronto contra o lanterna e já rebaixado Sport, na 35ª rodada.

Quanto aos demais concorrentes, Grêmio e Juventude aparecem com a terceira sequência mais difícil, com rivais posicionados, em média, na 9,2ª colocação. Para Inter e Santos, a situação é menos severa: seus adversários estão em médias em 11,2º e 12º, respectivamente. Quem tem o desafio mais complicado de todos é o Fortaleza, atual 19º,que tem pela frente adversários em média na 8,4ª colocação.

Jogos do Grêmio até o fim da Série A:

Grêmio x Vasco (11º) – 34ª rodada

Botafogo (6º) x Grêmio – 35ª rodada

Grêmio x Palmeiras (2º) – 36ª rodada

Grêmio x Fluminense (7º) – 37ª rodada

Sport (20º) x Grêmio – 38ª rodada

Jogos do Internacional até o fim da Série A:

Jogos do Santos até o fim da Série A: Ceará (12º) x Internacional – 34ª rodada

Inter x Santos (16º) – 35ª rodada

Vasco (11º) x Inter – 36ª rodada

São Paulo (9º) x Inter – 37ª rodada

Inter x Bragantino (8º) – 38ª rodada

Jogos do Santos até o fim da Série A:

Santos x Mirassol (4º) – 34ª rodada

Inter (15º) x Santos – 35ª rodada

Santos x Sport (20º) – 36ª rodada

Juventude (18º) x Santos – 37ª rodada

Santos x Cruzeiro (3º) – 38ª rodada

Jogos do Juventude até o fim da Série A:

Jogos do Fortaleza até o fim da Série A: Juventude x Cruzeiro (3º) – 34ª rodada

São Paulo (9º) x Juventude – 35ª rodada

Juventude x Bahia (5º) – 36ª rodada

Juventude x Santos (16º) – 37ª rodada

Corinthians (13º) x Juventude – 38ª rodada

Jogos do Fortaleza até o fim da Série A: