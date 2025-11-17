Acesse sua conta
Kayzer ou Renzo? Quem merece ser o centroavante titular do Vitória?

Jair Ventura terá de escolher entre os dois para os cinco jogos restantes da temporada

  Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 05:30

Renato Kayzer e Renzo López brigam pela posição de centroavante do Vitória
Renato Kayzer e Renzo López brigam pela posição de centroavante do Vitória

Durante uma partida de xadrez, duas peças que fazem a mesma função podem servir para diferentes objetivos, mas apenas uma delas pode ser usada por vez. É nesse impasse que o técnico do Vitória, Jair Ventura, se vê ao ter que decidir quem será o centroavante titular do Leão nos cinco jogos restantes do Campeonato Brasileiro. Renato Kayzer e Renzo López brigam pela posição.

A passagem do atual treinador rubro-negro ainda é recente, são apenas nove jogos à frente do comando técnico do Leão. Quando chegou, no entanto, seguiu o que já vinha sendo feito e manteve a titularidade para o atacante Renato Kayzer ser a referência ofensiva da equipe. A escolha seguiu a lógica do desempenho mostrado pelo jogador.

Na atual temporada, Kayzer já balançou as redes 11 vezes em 37 partidas, contando os jogos por Fortaleza e Vitória. Na equipe baiana, é o artilheiro do time no Brasileirão, com oito tentos anotados na competição nacional. Considerando toda a temporada do Leão, ninguém marcou mais gols do que o camisa 79 vestindo a camisa vermelha e preta.

No entanto, o momento do jogador não é bom. Kayzer só marcou um gol nos últimos 12 jogos em que entrou em campo. A última vez aconteceu na 28ª rodada, quando converteu o pênalti marcado a favor do Vitória no clássico contra o Bahia, disputado no Barradão. Foi a partir dessa piora no desempenho que o centroavante viu Renzo López ganhar a posição nas últimas duas partidas.

Com os mesmos 37 jogos realizados em 2025, o atacante uruguaio marcou sete vezes no ano e contribuiu com apenas uma assistência. No entanto, somente um desses gols ocorreu durante sua passagem pela Toca do Leão. O tento foi marcado diante do Sport, ainda no primeiro turno da Série A.

Apesar de ainda dever na função de balançar as redes, o camisa 31 oferece características distintas do companheiro de posição. Enquanto Kayzer oferece mais mobilidade para o time, Renzo é o homem das bolas aéreas. Durante o tempo em que esteve em campo, o centroavante de 1,92 m foi usado para ganhar as disputas pelo alto e segurar a bola no ataque. A estratégia já se tornou rotina, tanto que o jogador é o líder de duelos aéreos ganhos do time na competição, com 55 vencidos.

Com os dois devendo em números, Jair Ventura já antecipou que a posição está aberta. O titular do Vitória vai depender do rendimento de cada um e da estratégia para cada partida. "Quem entrar e resolver vai segurar a camisa, senão a gente vai rodar. A briga está com eles", deu o recado.

“O Kayzer foi meu titular desde que cheguei. Também teve a chance do jogo no último jogo, não fez e foi criticado por isso. Quem segurar a camisa 9, vai segurar. Não tem "eu". É o melhor para o Vitória. Se um fizesse os gols que o outro não faz, estaríamos com mais gols e a situação estaria definida. Se os dois estiverem fazendo gol, vamos jogar com dois "noves". Temos confiança nos dois, têm características diferentes”, completou o treinador do Vitória.

Carlinhos também surge como uma terceira opção para ser usada na função, mas corre atrás na disputa. O camisa 99 só foi escolhido pelo comandante rubro-negro em duas partidas, jogando 13 minutos no total.

Com Kayzer e Renzo disputando a posição de centroavante, o Vitória volta a campo na próxima quarta-feira (19), quando viaja a São Paulo para enfrentar o Palmeiras, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h30 no gramado do Allianz Parque.

