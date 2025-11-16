SAÚDE EM DIA

Sem tempo pra treinar? A solução pode estar nos microtreinos

Sessões curtas de 5 a 15 minutos surgem como alternativa prática para criar consistência e melhorar o condicionamento físico

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 16:00

Microtreinos podem ser a solução para quem tem a agenda apertada e quer se exercitar com frequência Crédito: Imagem: Artsplav | Shutterstock

Com rotinas cada vez mais apertadas, a falta de tempo segue como um dos principais obstáculos para manter o corpo em movimento. Uma tendência recente, porém, vem chamando atenção de praticantes e profissionais de educação física: os microtreinos — sessões curtas, que duram de 5 a 15 minutos e podem ser realizadas em diferentes momentos do dia.

O formato, impulsionado por mais de 100 milhões de visualizações da hashtag microworkout no TikTok, propõe uma estratégia simples para quem não consegue dedicar longos períodos aos treinos tradicionais. A ideia é acumular estímulos ao longo do dia, garantindo ganhos físicos mesmo com pouco tempo disponível.

Segundo o treinador Lucas Florêncio, da rede Smart Fit, os microtreinos representam uma “resposta inteligente e cientificamente embasada ao desafio da falta de tempo”. Ele explica que sessões curtas facilitam a adesão ao exercício, já que demandam menor esforço psicológico na hora de iniciar a prática. “Encarar 5 ou 15 minutos é muito mais fácil do que planejar um treino de uma hora”, afirma.

Intensidade e frequência acima da duração

Apesar do tempo reduzido, a eficácia dos microtreinos depende da intensidade e da regularidade. Florêncio destaca que, ao serem realizados várias vezes ao dia, os exercícios acumulam estímulos capazes de promover adaptações musculares, cardiovasculares e metabólicas. “Mesmo com baixo volume por sessão, é possível gerar a tensão mecânica necessária para estimular o músculo”, diz.

No campo cardiovascular, o método mais indicado é o HIIT (treinamento intervalado de alta intensidade). De acordo com o treinador, sessões curtas de esforço intenso intercaladas com descanso podem ter efeitos equivalentes — ou até superiores — aos treinos mais longos de intensidade moderada. O benefício ocorre devido ao estresse metabólico provocado, que aumenta o consumo de oxigênio após o exercício e estimula adaptações no sistema cardiorrespiratório.

Além do HIIT, exercícios funcionais e movimentos com o peso corporal são os mais recomendados para esse tipo de treino, principalmente os multiarticulares, que recrutam grandes grupos musculares. O treinador também reforça a importância de incluir alongamentos e mobilidade.

Complemento, não substituto

Apesar das vantagens, Florêncio ressalta que os microtreinos não substituem completamente os treinos tradicionais, especialmente para quem busca hipertrofia ou performance esportiva. “Eles são mais eficazes como complemento, ajudando a quebrar longos períodos de sedentarismo — por exemplo, durante o expediente”, explica.

Entre os erros mais comuns de quem tenta adotar o método por conta própria, estão a falta de aquecimento, a ausência de progressão e a execução incorreta dos movimentos. Segundo o treinador, a pressa para aproveitar o tempo curto pode levar à perda de técnica e aumentar o risco de lesões.

Porta de entrada para iniciantes

Para pessoas sedentárias, os microtreinos podem ser uma maneira prática de iniciar uma rotina mais ativa. “A baixa demanda de tempo e a sensação de conquista logo nas primeiras sessões ajudam muito na motivação”, afirma Florêncio. Ele avalia que o método pode beneficiar diferentes perfis, mas recomenda atenção especial a idosos, que devem priorizar exercícios focados em força, equilíbrio e segurança biomecânica.

As respostas ao treino podem variar: mulheres, por exemplo, tendem a apresentar maior resistência à fadiga e recuperação mais rápida entre séries, o que pode ser vantajoso em sessões curtas.

Confira duas sugestões de microtreinos elaboradas pelo treinador Lucas Florêncio

Microtreino 1 — 6 minutos

Método: Tabata Modificado

Estrutura: 20 segundos de esforço + 10 segundos de descanso ativo, repetidos por 4 rodadas



1. Aquecimento (1 minuto)

Agachamento com elevação de braços

2. Bloco principal (4 minutos)

A1: Agachamento com salto — 20 s

A2: Abdominal canivete — 10 s



(Repetir A1 e A2 por quatro rodadas)





3. Volta à calma (1 minuto)

Alongamento de posterior de coxa

Alongamento de quadríceps



Microtreino 2 — 6 minutos

Método: Tabata Modificado

Estrutura: 20 segundos de esforço + 10 segundos de descanso ativo, repetidos por 4 rodadas



1. Aquecimento (1 minuto)

Agachamento com flexão de quadril

2. Bloco principal (4 minutos)

A1: Escalador com flexão de braços — 20 s



A2: Abdominal bicicleta — 10 s



(Repetir A1 e A2 por quatro rodadas)



3. Volta à calma (1 minuto)