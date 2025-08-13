Conheça os 5 exercícios simples que fortalecem e definem o corpo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 12:30
O pilates de parede está redefinindo a forma como muitas pessoas se exercitam, oferecendo um método acessível para fortalecer o corpo. Essa técnica, que rapidamente se tornou popular, usa a parede como apoio para proporcionar mais equilíbrio e uma profunda consciência corporal.
Ideal para quem busca uma rotina de exercícios flexível, esta prática não exige investimento em aparelhos caros. Apenas a interação entre o peso do seu corpo e a estabilidade da parede é suficiente para moldar músculos, corrigir a postura e aperfeiçoar a respiração.
Mantendo a essência do pilates original, incluindo a fluidez dos movimentos e o foco na centralização, o método se adapta perfeitamente ao ambiente doméstico. Segundo o portal UOL, a execução correta, mesmo os exercícios mais simples geram ganhos reais em mobilidade e equilíbrio.
Os segredos do pilates
A conveniência de treinar em casa é um grande atrativo do pilates de parede. Assim, você otimiza seu tempo e insere o cuidado com o corpo na rotina diária sem grandes deslocamentos. Ele é uma ferramenta para saúde e bem-estar, acessível a todos.
Antes de iniciar, use calçados com boa aderência ou meias antiderrapantes, já que a superfície da parede pode ser escorregadia. Pessoas com condições preexistentes na lombar ou cervical devem adaptar os exercícios ou consultar um especialista antes de começar.
Para começar, experimente a Ponte com apoio: deite-se de costas para a parede, com os pés apoiados, e eleve o quadril, alinhando ombros e joelhos. A Prancha com pés na parede fortalece o abdome de forma isométrica, garantindo estabilidade central do corpo.
O Agachamento guiado se faz com as costas na parede, descendo até as coxas ficarem paralelas ao chão. Na Flexão de braço, apoie as mãos na parede e execute o movimento de flexão controlada. Para o Abdominal, deite-se com pés na parede e eleve o tronco.
Alguns exercícios de pilates de parede demandam força e estabilidade consideráveis, que nem sempre são desenvolvidas em iniciantes. A ausência de preparo adequado pode, de fato, causar lesões. Se você não tem experiência ou encontra dificuldades, procure um profissional.