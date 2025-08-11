EXERCÍCIOS FÍSICOS

5 exercícios para fortalecer o abdômen sem precisar de academia

Com constância e atenção à postura, é possível treinar o corpo todo em casa, sem gastar com equipamentos

Agência Correio

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 06:39

Com apenas o peso do corpo, é possível trabalhar o abdômen de forma eficaz em casa Crédito: Imagem gerada por IA

Ter um abdômen forte não exige academia nem aparelhos sofisticados. Com dedicação e execução correta, é totalmente viável treinar a região central do corpo dentro de casa.

Além de contribuir para a definição da barriga, fortalecer o core melhora a postura, diminui o risco de lesões e ainda potencializa o desempenho em outras práticas físicas.

Abdominal 1 de 3

Confira cinco exercícios altamente eficazes para o abdômen, que podem ser realizados em casa por pessoas de todos os níveis de condicionamento.

Prancha

Apoie os antebraços e a ponta dos pés no chão, mantendo o corpo reto, sem deixar o quadril subir. A prancha trabalha todo o core, envolvendo músculos profundos do abdômen e também a lombar.

Esse exercício também ajuda a melhorar o equilíbrio e a estabilidade, sendo indicado tanto para iniciantes quanto para quem já treina há mais tempo.

Indicação: 3 séries com duração entre 30 e 60 segundos.

Abdominal tradicional

Deite-se com as costas no chão, joelhos flexionados e mãos atrás da cabeça. Eleve o tronco contraindo o abdômen, sem tensionar o pescoço.

O movimento atua principalmente na parte superior do abdômen. Para maior eficácia, foque na contração dos músculos e evite forçar a cabeça com as mãos.

Recomenda-se fazer 3 séries de 15 a 20 repetições.

Elevações de pernas

Deitado de costas e com as mãos sob os quadris, eleve as pernas retas até formar um ângulo de 90 graus com o tronco e, em seguida, desça devagar.

Esse exercício trabalha a parte inferior do abdômen. Quando bem executado, também auxilia na prevenção de dores na região lombar.

Sugestão: 3 séries com 10 a 15 repetições.

Bicicleta no ar

Deitado no chão, eleve o tronco e simule o movimento de pedalar, alternando os lados ao tocar o cotovelo no joelho oposto.

Esse exercício ativa os músculos oblíquos e contribui para a melhora da coordenação motora. Também ajuda a aumentar a resistência abdominal.

Faça 3 séries com 20 repetições no total, sendo 10 para cada lado.

Escaladores

Em posição de prancha com os braços estendidos, traga os joelhos alternadamente em direção ao peito, em ritmo rápido. O movimento trabalha o abdômen e ainda eleva o gasto calórico.

Para deixar o exercício mais intenso, basta aumentar a velocidade. Isso acelera os batimentos e favorece a queima de gordura.

Indicação: 3 séries entre 30 e 45 segundos cada.

Rotina ideal

Pratique de 3 a 4 vezes por semana para ver evolução. Uma alimentação saudável é fundamental para reduzir gordura abdominal e deixar os músculos mais visíveis.