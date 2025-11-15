OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso público com 104 vagas e salários de até R$ 2,6 mil por 20 horas semanais

Cargos são para níveis médio e superior de escolaridade

Wendel de Novais

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 11:30

Vagas são para a Prefeitura de Caridade Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Caridade, no estado do Ceará, abriu concurso público com 104 vagas para cargos de níveis médio e superior de escolaridade. As inscrições estarão abertas do dia 14 de novembro até as 23h do dia 13 de dezembro de 2025.

O maior destaque do certame é para o cargo de professor, que oferece 83 vagas e remuneração de R$ 2.645,34, para uma jornada de trabalho de 20 horas semanais. Clique na galeria de fotos abaixo para conferir todos os detalhes de vagas e salários:

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site da Fundação Cetrede, responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos poderão passar por prova de títulos, no caso dos cargos de nível superior. Acesse o edital completo e o site da banca para as inscrições.

As taxas de inscrição variam de acordo com o nível de escolaridade: R$ 80 para nível médio e R$ 125 para nível superior.

Detalhes da cidade

O concurso atende uma demanda do município para cargos como Professor, Assistente Social, Psicólogo, Técnico de Enfermagem, Agente Comunitário de Saúde e Auxiliar de Serviços Gerais, entre outros.

Caridade é um município localizado no interior do Ceará, na região do Maciço de Baturité. A cidade possui pouco mais de 20 mil habitantes, segundo estimativas do IBGE, e tem sua economia baseada principalmente na agropecuária, no comércio e em pequenas atividades industriais.

Resumo do Concurso

Inscrições: 14/11 a 13/12/2025

Vagas: 104

Salário: até R$ 2.645,34

Níveis: médio e superior

Banca: Fundação Cetrede