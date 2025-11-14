Acesse sua conta
Prefeitura abre concurso público com 94 vagas e salários de até R$ 7,4 mil

Cargos são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 11:23

Vagas são para Prefeitura de Castro Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Castro, no estado do Paraná, abriu concurso público com 94 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior de escolaridade. As inscrições estarão abertas entre os dias 10 de novembro e 9 de dezembro, até as 23h59.

O maior destaque do certame é para 11 vagas distribuídas entre advogado, pedagogo e assistente social, que oferecem remuneração de R$ 7.440,23 e jornada de trabalho que varia de 30 a 40 horas semanais. Clique na galeria de fotos abaixo para conferir todos os detalhes de vagas e salários:

Prefeitura de Castro (PR)

Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
1 de 5
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do Instituto Unifil, responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, candidatos a cargos de nível superior poderão passar por prova de títulos. Acesse o edital completo e o site da banca para realizar a inscrição.

As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade: R$ 30 para nível fundamental, R$ 40 para nível médio, R$ 50 para nível superior e R$ 100 para os cargos com maior remuneração.

Detalhes da cidade

O concurso atende a uma demanda do município para cargos como Assistente Social, Advogado, Pedagogo, Motorista, Técnico de Enfermagem, Professor, Agente Comunitário de Saúde e Auxiliar de Serviços Gerais, entre outros.

Castro, localizada nos Campos Gerais do Paraná, é uma das cidades mais antigas do estado e abriga importante patrimônio histórico-cultural. Com economia baseada na agropecuária, cooperativas, indústria de laticínios e atividades de comércio e serviços, o município se destaca como um dos maiores produtores de leite do país.

Resumo do Concurso

Inscrições: 10/11 a 09/12

Vagas: 94

Salário: até R$ 7.440,23

Níveis: fundamental, médio e superior

Banca: Instituto Unifil

Local: Castro (PR)

Edital: Informações completas no site do Instituto Unifil

