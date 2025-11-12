OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso público com 104 vagas e salários de até R$ 3,6 mil

Cargos são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade

Wendel de Novais

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 13:15

Vagas são para a Prefeitura de Riacho das Almas Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Riacho das Almas, no estado de Pernambuco, abriu concurso público com 104 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior de escolaridade. As inscrições estarão abertas entre os dias 11 de novembro e 11 de dezembro de 2025, até as 23h59.

O maior destaque do certame é para o cargo de professor de educação infantil, que oferece 45 vagas e remuneração de R$ 3.650,82, para uma jornada de trabalho de 150 horas mensais. Clique na galeria de fotos abaixo para conferir todos os detalhes de vagas e salários:

Prefeitura de Riacho das Almas 1 de 5

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do Instituto Igeduc, que é o responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos poderão passar por prova de títulos, no caso dos cargos de nível superior. Acesse o edital completo e o site da banca para as inscrições.

As taxas de inscrição variam de acordo com o nível de escolaridade: R$ 86 para nível fundamental, R$ 106 para nível médio, R$ 125 para agente de saúde e R$ 140 para nível superior.

Detalhes da cidade

O concurso atende uma demanda do município para cargos de Assistente Social, Psicólogo, Motorista, Professor da Educação Infantil, Educador Físico, Nutricionista, Técnico de Enfermagem, Agente Comunitário de Saúde e Auxiliar de Serviços Gerais, entre outros.

Riacho das Almas é um município localizado no Agreste de Pernambuco, a cerca de 130 quilômetros do Recife. Com pouco mais de 20 mil habitantes, segundo estimativas do IBGE, a cidade tem economia baseada principalmente na agricultura familiar, na pecuária leiteira e na produção de confecções.

Resumo do concurso

Inscrições: 11/11 a 11/12/2025



Vagas: 104

Salário: até R$ 3.650,82

Níveis: fundamental, médio e superior

Banca: Instituto Igeduc