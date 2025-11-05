Acesse sua conta
Prefeitura abre concurso público com 156 vagas e salários de até R$ 4,4 mil

Cargos são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 11:53

Vagas são para Prefeitura de Santa Tereza de Goiás Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Santa Tereza, no estado de Goiás, abriu concurso público com 156 vagas e salários iniciais de até R$ 4,4 mil. As oportunidades são para candidatos com níveis fundamental, médio e superior de escolaridade. As inscrições estarão abertas de 7 de dezembro a 7 de janeiro.

O maior destaque do certame são as 26 vagas para professor de Educação Básica, com remuneração de R$ 4.432,59 para jornada de 40 horas semanais. Clique na galeria para ver todos os cargos e salários do concurso: 

Prefeitura de Santa Tereza de Goiás

Vagas e salários foram divulgados
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
1 de 4
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site do Itame Concursos, banca organizadora responsável pela seleção. Além da prova objetiva, candidatos de nível superior poderão passar por prova de títulos.

As taxas de inscrição variam entre R$ 80,00 para cargos de nível fundamental (completo e incompleto), R$ 100,00 para cargos de nível médio e R$ 150,00 para cargos de nível superior.

