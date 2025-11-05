Prefeitura abre concurso público com 156 vagas e salários de até R$ 4,4 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 11:53
A Prefeitura de Santa Tereza, no estado de Goiás, abriu concurso público com 156 vagas e salários iniciais de até R$ 4,4 mil. As oportunidades são para candidatos com níveis fundamental, médio e superior de escolaridade. As inscrições estarão abertas de 7 de dezembro a 7 de janeiro.
O maior destaque do certame são as 26 vagas para professor de Educação Básica, com remuneração de R$ 4.432,59 para jornada de 40 horas semanais. Clique na galeria para ver todos os cargos e salários do concurso:
Prefeitura de Santa Tereza de Goiás
Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site do Itame Concursos, banca organizadora responsável pela seleção. Além da prova objetiva, candidatos de nível superior poderão passar por prova de títulos.
As taxas de inscrição variam entre R$ 80,00 para cargos de nível fundamental (completo e incompleto), R$ 100,00 para cargos de nível médio e R$ 150,00 para cargos de nível superior.