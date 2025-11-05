OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso público com 156 vagas e salários de até R$ 4,4 mil

Cargos são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade

Wendel de Novais

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 11:53

Vagas são para Prefeitura de Santa Tereza de Goiás Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Santa Tereza, no estado de Goiás, abriu concurso público com 156 vagas e salários iniciais de até R$ 4,4 mil. As oportunidades são para candidatos com níveis fundamental, médio e superior de escolaridade. As inscrições estarão abertas de 7 de dezembro a 7 de janeiro.

O maior destaque do certame são as 26 vagas para professor de Educação Básica, com remuneração de R$ 4.432,59 para jornada de 40 horas semanais. Clique na galeria para ver todos os cargos e salários do concurso:

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site do Itame Concursos, banca organizadora responsável pela seleção. Além da prova objetiva, candidatos de nível superior poderão passar por prova de títulos.