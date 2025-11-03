Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura abre concurso público com 336 vagas e salários de até R$ 19,6 mil

Cargos são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 12:10

Vagas são para a cidade de Brasilândia Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Brasilândia, no estado de Minas Gerais, tem concurso aberto com 336 vagas e salários iniciais de até R$ 19,6 mil. As oportunidades são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade. As inscrições, que já estão abertas, vão até o dia 6 de novembro.

O maior destaque do certame é o cargo de Médico da Saúde da Família, que tem remuneração estabelecida em R$ 19.659,95 para jornada de trabalho de 40 horas semanais. Clique na galera abaixo para ver as vagas e os salários: 

Prefeitura de Brasilândia

Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
1 de 7
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do Instituto Imeso, que é o responsável pela organização do certame. Além de prova objetiva, os candidatos podem passar por prova de títulos no caso do nível superior.

As taxas de inscrição variam entre R$ 80 para nível fundamental, R$ 100 para nível médio e R$ 150 para o nível superior.

Leia mais

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 360 vagas e salários de até R$ 5,1 mil

Prefeitura abre concurso público com 360 vagas e salários de até R$ 5,1 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 100 vagas e salários de até R$ 13,2 mil

Prefeitura abre concurso público com 100 vagas e salários de até R$ 13,2 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 350 vagas e salários de até R$ 7,5 mil

Prefeitura abre concurso público com 350 vagas e salários de até R$ 7,5 mil

Tags:

Vagas Concurso Prefeitura Edital Salários

Mais recentes

Imagem - Projeto que reduz energia equivalente a cidade com um milhão de habitantes será apresentado na COP30

Projeto que reduz energia equivalente a cidade com um milhão de habitantes será apresentado na COP30
Imagem - Salários de até R$ 6,3 mil: SIMM oferece 389 vagas de emprego em Salvador nesta terça (4)

Salários de até R$ 6,3 mil: SIMM oferece 389 vagas de emprego em Salvador nesta terça (4)
Imagem - Sinduscon-BA elege nova diretoria para o biênio 2025/2027

Sinduscon-BA elege nova diretoria para o biênio 2025/2027

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada