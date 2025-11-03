Prefeitura abre concurso público com 336 vagas e salários de até R$ 19,6 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 12:10
A Prefeitura de Brasilândia, no estado de Minas Gerais, tem concurso aberto com 336 vagas e salários iniciais de até R$ 19,6 mil. As oportunidades são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade. As inscrições, que já estão abertas, vão até o dia 6 de novembro.
O maior destaque do certame é o cargo de Médico da Saúde da Família, que tem remuneração estabelecida em R$ 19.659,95 para jornada de trabalho de 40 horas semanais. Clique na galera abaixo para ver as vagas e os salários:
Prefeitura de Brasilândia
Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do Instituto Imeso, que é o responsável pela organização do certame. Além de prova objetiva, os candidatos podem passar por prova de títulos no caso do nível superior.
As taxas de inscrição variam entre R$ 80 para nível fundamental, R$ 100 para nível médio e R$ 150 para o nível superior.