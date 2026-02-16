O jeito pouco conhecido de investir seu Imposto de Renda na Bahia sem gastar um centavo a mais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Juliana Rodrigues
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 16:23
Com a chegada do prazo para acertar as contas com o Leão, previsto para iniciar em 15 de março, o contribuinte baiano tem em mãos uma ferramenta poderosa para impulsionar projetos sociais em nosso estado. Através da destinação fiscal, é possível converter até 6% do Imposto de Renda (IR) devido, em apoio direto a crianças, adolescentes e idosos da Bahia, sem tirar um centavo extra do bolso.
O mecanismo, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) e na Lei nº 12.213/2010, com alterações posteriores, permite que você escolha se quer enviar o dinheiro integralmente para Brasília ou se prefere que uma parte fique no Nordeste, financiando fundos sociais locais. Ao contrário de uma doação comum, esse valor é subtraído do que você já teria que pagar ou somado à sua restituição.
Para garantir que o recurso fique em solo baiano, o contribuinte precisa, obrigatoriamente, fazer a declaração pelo Modelo de Deduções Legais (Modelo Completo). No modelo simplificado, o desconto padrão de 20% substitui as deduções, o que impede o uso deste incentivo.
Apesar da facilidade, o volume de recursos destinados a instituições filantrópicas sofreu um baque. Em 2025, o montante nacional atingiu R$413 milhões, mas esse número representa uma queda de 17,4% em relação ao ano anterior, conforme dados da Receita Federal.
Na Bahia, a falta de engajamento acendeu um alerta para órgãos como o Conselho Regional de Contabilidade (CRCBA), que apontou a falta de conhecimento técnico como barreira. O recurso é vital para a execução de políticas públicas, além do suporte a fundos municipais e estaduais que dependem desse incentivo fiscal direto.
Os recursos destinados via IR são repassados aos Conselhos Municipais e Estaduais, que lançam editais para financiar projetos de impacto real. Em Salvador, o Fundo Municipal para o Atendimento à Criança e ao Adolescente (FMDCA) e o Fundo Municipal da Pessoa Idosa gerenciam verbas que podem chegar a instituições tradicionais, como:
Para evitar erros com o Fisco e garantir incentivo fiscal, confira os procedimentos dentro do sistema da Receita Federal:
Nota de Transparência: Se você tem imposto a restituir, o valor destinado integrará sua restituição, corrigida pela taxa Selic acumulada desde o mês seguinte ao prazo final de entrega da declaração até o mês anterior ao pagamento, acrescida de 1% no mês do depósito. Caso tenha imposto a pagar, o valor da doação será abatido do total devido à Receita Federal.
Aviso ao Leitor: Esta reportagem tem caráter informativo e não substitui a consulta a um profissional de contabilidade ou a leitura das instruções normativas da Receita Federal do Brasil. A destinação está sujeita à disponibilidade de limite global de deduções do contribuinte.