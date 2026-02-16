CASA PRÓPRIA

Selic pode cair para 12%: veja quanto sua prestação pode diminuir

Relatório Focus indica início do ciclo de queda; como isso mexe com financiamento, consumo e investimentos.

M Maiara Baloni

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 11:14

Sede do Banco Central em Brasília Crédito: REUTERS/Adriano Machado

O cenário de juros elevados no Brasil começa a dar sinais de transição. Atualmente projetada em 15% ao ano, a taxa Selic tem exercido uma pressão significativa sobre o consumo e o investimento produtivo. No entanto, o mais recente Relatório Focus do Banco Central sinaliza que o Comitê de Política Monetária (Copom) deve iniciar um ciclo de afrouxamento monetário já na reunião de março, com projeções de que a taxa encerre 2026 em 12,25%.

COPOM 1 de 6

Essa movimentação é acompanhada de perto por analistas de mercado, que observam uma ancoragem das expectativas de inflação (IPCA) em 3,99%. A queda dos juros básicos é o principal gatilho para a retomada da confiança do comércio, que registrou retração de 6,1% segundo a CNC, reflexo direto do encarecimento das linhas de crédito para pessoas físicas e jurídicas.

Calendário Copom 2026: Confira as datas das próximas reuniões do Banco Central

O cronograma oficial do Banco Central serve como bússola para o planejamento financeiro nacional. A expectativa majoritária entre instituições financeiras é de cortes graduais de 0,50 ponto percentual. Confira as datas das reuniões para este ano:

17 e 18 de Março: Expectativa do 1º corte (15% para 14,50%)

28 e 29 de Abril: Projeção de queda para 14%

16 e 17 de Junho: Reunião ordinária do Copom, com expectativa de manutenção da taxa para avaliação do cenário fiscal e inflacionário



4 e 5 de Agosto: Retomada do ciclo de baixa

15 e 16 de Setembro: Estimativa de 13%

3 e 4 de Novembro: Previsão de 12,75%

8 e 9 de Dezembro: Encerramento do ano em 12,25%

Previsão Selic 2026: Quando os juros do financiamento imobiliário vão baixar?

A queda da taxa Selic reflete diretamente no custo das parcelas de longo prazo em todo o país. No mercado imobiliário, a redução projetada de 15% para 12% ao ano pode representar uma economia real de até R$ 350 mensais em novas parcelas de financiamentos de R$ 300 mil. Em simulações considerando financiamento de R$ 300 mil em 30 anos, a economia pode chegar a cerca de R$ 350 mensais, a depender do banco, do spread aplicado e do sistema de amortização (SAC ou Price).



Essa baixa também ajuda a destravar o mercado de bens duráveis (como carros e eletrodomésticos). À medida que o Banco Central reduz a taxa básica, o custo de captação dos bancos diminui, permitindo que as taxas de juros oferecidas ao consumidor final tornem as parcelas mais acessíveis e estimulem a economia nacional.

Selic em queda: Onde investir para ganhar mais com a redução dos juros?

Com a tendência de queda confirmada pelo mercado, a estratégia de investimentos precisa ser recalibrada. Os ativos pós-fixados, como o Tesouro Selic e CDBs 100% do CDI, começam a perder rentabilidade real conforme a taxa básica recua.