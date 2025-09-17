Acesse sua conta
Com taxa Selic em 15%, saiba qual investimento rende mais

Copom manteve taxa estável nesta quarta-feira (17)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 20:51

Poupança tem retirada líquida de R$ 87,82 bilhões em 2023
Taxa Selic impacta diretamente no rendimento de investimentos Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

manutenção da taxa Selic em 15% ao ano, anunciada nesta quarta-feira (17), pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, interfere diretamente nos rendimentos de investimentos atrelados à ela. Mas, qual deles rende mais?

Os papéis de renda fixa que seguem a Selic, como o Tesouro Selic, e aqueles que seguem o Certificado de Depósito Interbancário (CDI), taxa relacionada a Selic, como os Certificados de Depósito Bancário (CDBs) e as Letras de Crédito Agrícola e Imobiliário (LCAs e LCIs), serão os mais afetados. Mas, a caderna de poupança também é impactada, ainda que em menor intensidade.

Para saber qual será o rendimento dos investimentos com a taxa ainda em 15% em um ano, será utilizado o valor de R$ 1 mil como referencial.

Tesouro Selic

Em um ano, o investimento renderia aproximadamente R$ 1.120, descontando o imposto de renda.

Certificados de Depósito Bancário

Em um CDB com 100% do CDI, o saque em um ano seria de mais ou menos R$ 1.122, também descontando o imposto de renda.

Letras de Crédito Agrícola e Imobiliário

Em uma LCA ou LCI com 85% do CDI, que é isenta de imposto de renda, o saque em um ano seria de aproximadamente R$ 1.126.

Poupança

Já o investimento nessa modalidade, que tem um retorno limitado de 0,5% quando a taxa Selic ultrapassa a barreira de 8,5%, ficaria menor, com o saque em um ano de cerca de R$ 1.084. Também tem isenção do imposto de renda.

