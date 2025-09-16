AMIGAS

Tici Pinheiro revela que ficou emocionada com pedido da filha Rafa Justus em show

Apresentadora levou primogênita ao The Town: “Encheu meu coração de alegria”

Fernanda Varela

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 16:45

Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus Crédito: Reprodução/instagram

Tici Pinheiro viveu um momento especial ao lado da filha Rafa Justus durante o festival The Town, em São Paulo, neste domingo (14). As duas aproveitaram a última noite do evento e vibraram juntas no aguardado show da cantora Katy Perry.

Nas redes sociais, a apresentadora compartilhou registros do passeio e revelou o pedido que a emocionou. “Mãe, eu amaria que você fosse. Essa frase encheu meu coração de alegria”, contou. Tici explicou que, mesmo com a rotina puxada no dia seguinte, não pensou duas vezes em acompanhar Rafa no festival. “Podia estar em casa de pijama, mas meu lado jovem e o convite dela me fizeram viver essa experiência”, escreveu.

O festival também recebeu apresentações de Camila Cabello, Ludmilla e outros nomes da música pop.

Em entrevista recente, Tici comentou sobre a maturidade da filha em relação às redes sociais. Segundo ela, Rafa herdou seu bom humor e hoje lida de forma mais consciente com a exposição digital. “Já tive preocupação, mas hoje vejo que ela está pronta, mais segura e entendendo o que gosta. Vai no tempo dela, sem deixar os estudos de lado”, afirmou.