Loja de departamento é massacrada após criar calça infantil com design imitando partes íntimas

Modelo desenvolvido com a Champion traz recorte polêmico na região íntima e vídeo sobre o caso já ultrapassa 6 milhões de visualizações

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 15:15

Calça infantil gerou polêmica
Calça infantil gerou polêmica Crédito: Reprodução

A gigante norte-americana Target se viu no centro de uma polêmica depois do lançamento de uma calça infantil criada em parceria com a marca esportiva Champion. O modelo chamou atenção por conta de um erro no design: um recorte na altura da virilha que, além de destoar da peça, lembra o formato de uma genitália feminina.

A discussão ganhou força após a Dra. Marcy Crouch, especialista em saúde feminina, publicar no TikTok um vídeo mostrando a falha enquanto vestia a calça. Com tom bem-humorado, ela ironizou a situação: “Enquanto estou falando com você, é isso que você vê”.

A repercussão foi imediata e o conteúdo já soma mais de 6 milhões de visualizações. Até o momento, nem a Target nem a Champion comentaram a polêmica que tomou conta das redes sociais.

@thedowntheredoc Wow. Just wow @target @Champion ♬ original sound - Dr. Marcy Crouch, DPT, WCS

