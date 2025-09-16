Loja de departamento é massacrada após criar calça infantil com design imitando partes íntimas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 15:15
A gigante norte-americana Target se viu no centro de uma polêmica depois do lançamento de uma calça infantil criada em parceria com a marca esportiva Champion. O modelo chamou atenção por conta de um erro no design: um recorte na altura da virilha que, além de destoar da peça, lembra o formato de uma genitália feminina.
A discussão ganhou força após a Dra. Marcy Crouch, especialista em saúde feminina, publicar no TikTok um vídeo mostrando a falha enquanto vestia a calça. Com tom bem-humorado, ela ironizou a situação: “Enquanto estou falando com você, é isso que você vê”.
A repercussão foi imediata e o conteúdo já soma mais de 6 milhões de visualizações. Até o momento, nem a Target nem a Champion comentaram a polêmica que tomou conta das redes sociais.