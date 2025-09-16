NOVELA

Marco Aurélio morre após atentado em 'Vale Tudo'?

Vilão sofre ataque durante casamento com Leila

Fernanda Varela

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 14:07

Marco Aurélio Crédito: Reprodução

Marco Aurélio (Alexandre Nero) viveu momentos de tensão em “Vale Tudo” durante seu casamento com Leila (Carolina Dieckmann), realizado em um barco. O vilão foi surpreendido por um atentado e levou um tiro logo após a cerimônia, deixando a esposa desesperada.

Levado ao hospital, Marco Aurélio revelou a Leila suas suspeitas sobre Odete Roitman (Débora Bloch): "Acho que foi Odete". Apesar do ferimento, ele recebe alta na sequência e deixa claro que pretende se vingar: "Quero me vingar".

O atentado, de fato, foi planejado por Odete, que aparece entregando um pacote aos homens contratados para o ataque, dizendo: "Está aqui o meu presente de casamento, podem entregar".

Nos próximos capítulos, a trama segue cheia de tensão. Leila encontrará uma arma escondida na mala do marido, enquanto Odete sofrerá um atentado ao dirigir. A investigação da morte de Odete envolve digitais de duas pessoas na arma, gerando suspeitas sobre Celina (Malu Galli) e Heleninha (Paolla Oliveira), enquanto Marco Aurélio e César (Cauã Reymond) também estão na lista do delegado.