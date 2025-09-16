REVIVAL?

Neymar curte foto de Bruna Marquezine e internautas ficam empolgados

Ex-casal, que namorou entre 2013 e 2018, aparece em post de amigo

Fernanda Varela

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 14:48

Bruna Marquezine e Neymar Crédito: YouTube / Instagram

Neymar, de 33 anos, deu o que falar nas redes sociais nesta segunda-feira (15) ao curtir uma publicação em que Bruna Marquezine, de 30, aparece. O post foi feito por Lucas Guedez, que celebrou seu aniversário de 30 anos no domingo (14), com a presença da atriz e de outros convidados. A ação do jogador do Santos chamou atenção por se tratar de um registro que inclui sua ex-companheira.

O relacionamento entre Neymar e Bruna durou de 2013 a 2018 e foi marcado por idas e vindas. Em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, a atriz relatou que os términos eram frequentes, quase mensais. Segundo David Brazil, os motivos do fim envolveram o temperamento do casal e a pressão de serem figuras públicas, com a atenção constante dos fãs e haters complicando a relação.

Desde o início deste ano, Bruna está solteira, após o fim do namoro com o ator João Guilherme, enquanto Neymar é casado com Bruna Biancardi e pai de quatro filhos: Davi Lucca, de 14 anos; Helena, de 1 ano; e Mavie e Mel, de 1 ano e 10 meses e 2 meses, respectivamente.

A interação do craque com a publicação reacendeu o interesse do público pelo ex-casal, lembrando os momentos marcantes da relação e a atenção que ambos recebem nas redes sociais.