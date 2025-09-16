Acesse sua conta
'Fofoqueira, v*gabunda e interesseira': vazam áudios de jogador do Palmeiras xingando a própria mãe

Discussão familiar veio à tona em processo judicial envolvendo o atacante do Palmeiras

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 14:24

Vitor Roque e a mãe
Vitor Roque e a mãe Crédito: Reprodução

O atacante Vitor Roque, do Palmeiras, teve áudios polêmicos expostos em meio a um processo judicial contra a ex-mulher, a influenciadora Dayana Lins. Nas gravações, anexadas ao processo e divulgadas pelo portal LeoDias, o jogador aparece discutindo com a própria mãe, Hercília, e chega a disparar ofensas contra ela.

A briga teria acontecido no período em que o atleta defendia o Betis, da Espanha, entre agosto de 2024 e janeiro de 2025. Segundo pessoas próximas, Hercília costumava questionar os sumiços do filho durante as folgas, o que motivava os desentendimentos.

Nos áudios, o jogador reage de forma agressiva: “Problema é seu. Quer saber, pergunta para mim. Deixa de ser fofoqueira. Para de falar merda. Por que você está perguntando da minha vida para os outros?”. Em outro momento, ele eleva o tom contra a mãe: “A senhora que é arrogante, sua prepotente! Vagabunda é a senhora, prepotente. Vai com suas amigas, filha da put* todo mundo. Interesseira”.

Abalada, Hercília tenta se defender: “Eu declaro que Satanás não tem poder sobre a sua vida”. Ao que Roque rebate: “Nem da sua”. Ela insiste que não é arrogante e afirma: “Sou humilde até demais. Pergunta a Deus sobre mim”.

O atacante ainda acusa a mãe de falar dele pelas costas: “A senhora fala de mim pelas costas, menina. Não é mulher para falar na minha cara. É a segunda vez que eu pego falando mal de mim”.

Procurada pelo portal LeoDias, a assessoria de Vitor Roque disse que ainda não conseguiu contato com o jogador para confirmar se ele pretende se manifestar.

Revelado pelo Cruzeiro e destaque no Athletico-PR, Vitor Roque foi vendido ao Barcelona em 2023 por mais de 30 milhões de euros. Sem espaço no clube espanhol, passou um período no Real Betis antes de ser contratado pelo Palmeiras neste ano, em negociação de 25 milhões de euros. O atacante também já foi convocado para a Seleção Brasileira.

