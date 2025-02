DE VOLTA AO BRASIL?

Palmeiras faz oferta de R$ 140 milhões para ter Vitor Roque nesta janela

Jogador, porém, não teria interesse em retornar ao Brasil

O atacante está no Betis desde o ano passado e, apesar de não ser titular absoluto, é o vice-artilheiro da equipe na temporada, com sete gols marcados em 30 jogos disputados. Sua permanência após o fim do empréstimo, porém, é considerada improvável, de acordo com o jornal Sport.>