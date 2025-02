NOVOS RUMOS

Felipe Melo recebe proposta para 'retornar' ao futebol

Ex-jogador de 41 anos, que se aposentou em janeiro, pode estar perto de iniciar nova carreira

Recém-aposentado dos gramados, o ex-zagueiro Felipe Melo pode estar perto de iniciar uma nova carreira. De acordo com o Portal Leo Dias, o ex-jogador é alvo da Rede Globo para integrar o time de comentaristas. Por enquanto, as duas partes estariam em negociações.>

Revelado pelo Flamengo e campeão da Libertadores por Fluminense e Palmeiras, Felipe Melo anunciou a aposentadoria do futebol no dia 24 de janeiro. A decisão foi tomada após o atleta de 41 anos não renovar contrato com o tricolor carioca, o último clube que defendeu na carreira.>