Segurança de Messi desabafa após invasão de campo: 'Se tiver que dar minha vida, farei sem exitar'

Yassine Cheuko desabafou sobre a recente invasão de campo que "viralizou" nas redes sociais

Alan Pinheiro

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 20:00

Messi defende o Inter Miami Crédito: Inter Miami/Divulgação

O segurança de Lionel Messi, Yassine Cheuko, desabafou sobre a recente invasão de campo que "viralizou" nas redes sociais e reafirmou seu compromisso como segurança, citando que morreria caso fosse necessário para cumprir sua missão. As afirmações foram ditas no último domingo (9), através de suas redes sociais.>

Durante amistoso entre Inter Miami e Sporting San Miguelito, no Panamá, no dia 2 de fevereiro, Cheuko foi "superado" por um fã, que entrou no gramado, conseguiu passar pelo guarda-costas e abraçou Messi. A ação, aparentemente inofensiva, gerou insatisfação do empregado do craque argentino. As informações foram divulgadas pela Espn.>

Yassine Cheuko disparou contra as equipes de segurança dos estádios em que o Miami joga e disse que "não é seu trabalho" impedir invasões de campo. O segurança criticou as equipes por "ficarem preocupados em tirar fotos" e não fazerem seu trabalho, e ressaltou que não ganha "milhões de dólares" para proteger Messi.>

Confira o pronunciamento de Yassine Cheuko na íntegra:

Eu gostaria de expressar minha sincera gratidão às equipes de segurança em Honduras e Peru por seu profissionalismo, que foram de valor incomensurável para mim.>

Não é meu trabalho parar torcedores que invadem os campos. Essa é a responsabilidade das equipes de segurança dos estádios. Mas vamos ser honesto: a maioria dos seguranças - e quero enfatizar que falei "a maioria", sem generalizar - não está totalmente focada em seu trabalho. Ao invés de garantir a segurança, eles estão mais ocupados assistindo aos jogos, tirando fotos e gravando vídeos. E, pelo fato de não estarem prestando atenção, eu tomei a decisão, a partir de uma iniciativa própria, de entrar no gramado e tentar solucionar a situação gerada pela invasão de gramado.>

Por favor, senhores profissionais de segurança, peço a vocês, com todo o respeito e seriedade que esse tema merece: fiquem vigilantes. Façam o trabalho que vocês foram pagos para fazer. A segurança dos estádios, dos jogadores e dos torcedores depende de vocês. Eu estarei sempre pronto para ajudar e estarei sempre pronto para intervir quando for necessário, mas, se vocês não fizerem a parte que vos cabe, essa é uma missão muito difícil para realizar sozinho.>

Não sou uma celebridade e não tenho qualquer ego. Não ganho US$ 3 milhões por ano, como alguns veículos de imprensa dizem. Sou um simples trabalhador, como milhões de outras pessoas, que dá seu melhor todos os dias para cumprir sua missão com dedicação e honra. Meu trabalho é garantir a segurança das pessoas para quem trabalho, sem machucar os torcedores. E, para realizar isso, vou fazer tudo o que for preciso.>

Estou pronto para correr pelo gramado de tênis. Estou pronto para cair de cara no chão na frente de milhares de pessoas. Estou pronto para ser empurrado, trombado e humilhado, se for necessário. Nada disso me importa, porque não é a minha imagem que importa, apenas minha missão. E, se um dia eu tiver que dar minha vida para realizar meu trabalho, farei isso sem exitar.>