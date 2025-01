MESMAS CIFRAS

Pai de Neymar exige o mesmo salário de Messi para filho jogar nos Estados Unidos

Chicago Fire é um dos interessados em contar com o jogador brasileiro

O Chicago Fire é um dos interessados em contar com Neymar ao término de seu contrato com o Al-Hilal. O problema, no entanto, são as exigências do pai do jogador, que pede que o filho ganhe o mesmo salário concedido a Lionel Messi no Inter de Miami, ou até mais. As informações foram divulgadas pelo jornal L'Équipe, da França.