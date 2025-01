SERÁ?

'Se não fossem as lesões, eu com certeza seria Bola de Ouro', diz Neymar

Atacante brasileiro acumula apenas 20 jogos desde a Copa do Mundo de 2022

Maior artilheiro da Seleção Brasileira, com 79 gols marcados em 128 jogos, o craque ficou recentemente um ano longe dos gramados após séria lesão. Ele sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo enquanto defendia a equipe nacional pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, diante do Uruguai, no dia 17 de outubro de 2023. Precisou passar por cirurgia e só voltou em outubro de 2024.