FUTURO INCERTO

Neymar preocupa Jorge Jesus e vira problema para Al-Hilal: 'Não é fácil'

Treinador português acha que o atleta "não tem conseguido acompanhar a equipe" fisicamente

Alan Pinheiro

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 16:35

Neymar pouco deve ser utilizado até o final de seu contrato com o Al-Hilal Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A situação de Neymar no Al-Hilal está cada vez pior. Nesta quinta-feira (15), o técnico português Jorge Jesus mostrou preocupação com o jogador brasileiro, já que o atleta "não tem conseguido acompanhar a equipe" fisicamente. O comandante também indicou a possibilidade de que o astro continue inscrito apenas na Liga dos Campeões da Ásia. As informações foram divulgadas pelo ge.com.

"Sobre Neymar... Não está fácil. Ele vem de uma lesão que o tirou da competição. Quando estava quase voltando, voltou a se lesionar. É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, de top mundial. Mas a verdade é que fisicamente não tem conseguido acompanhar a equipe", iniciou o treinador.

Neymar ficou fora da lista de inscritos pelo Al-Hilal no Campeonato Saudita 2024/25 após sofrer grave lesão ainda em 2023. O regulamento do torneio prevê que cada equipe pode ter no máximo 10 atletas não-asiáticos no elenco ao longo do torneio, e dois deles precisam ser nascidos a partir de 2003. A cada jogo, oito atletas não-asiáticos podem ser utilizados.

Com a intensidade e nível físico abaixo do esperado, Neymar cai na lista de prioridades para ocupar as vagas de estrangeiros. A decisão do clube de não inscrever o brasileiro é motivada pelas questões físicas citadas. Além disso, nenhum dos outros estrangeiros tem dado brecha para ser retirado da lista de inscritos no Campeonato Saudita