Neymar no ringue? Jake Paul gostaria de lutar contra o brasileiro

O pugilista que venceu Mike Tyson mencionou Neymar e Ibrahimovic como adversários interessantes

A lesão mais inusitada da carreira de Neymar poderia acontecer caso a vontade do pugilista Jake Paul se realizasse - após vencer Mike Tyson no ringue, ele afirmou que gostaria de enfrentar o brasileiro no boxe.