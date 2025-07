DECEPÇÃO

Matheuzinho lamenta atuação do Vitória na eliminação para o Confiança: 'Perdemos para nós mesmos'

Meia estreia com a camisa 10 e reconhece erros do time após derrota em casa pelas quartas da Copa do Nordeste

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de julho de 2025 às 00:19

Vitória x Confiança - Quartas de final Copa do Nordeste Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Com a derrota para o Confiança na noite desta terça-feira (8), o Vitória acumulou mais um vexame no Barradão em 2025. A equipe, que já havia sido eliminada ainda na primeira fase da Copa do Brasil pelo Náutico e viu o Bahia levantar a taça do Campeonato Baiano em pleno Barradão, agora foi superada por um time da Série C e caiu nas quartas de final da Copa do Nordeste. >

Mais humilhante do que ser eliminado em casa por um adversário, em tese, bem mais fraco, é repetir esse roteiro apresentando um futebol tão pobre. Após quase um mês sem jogos e duas semanas de treinos durante a intertemporada, o time não mostrou qualquer sinal de evolução em relação ao desempenho antes da pausa. O resultado foi o sexto jogo consecutivo sem vitória e o quinto seguido sem balançar as redes.>

Quem reconheceu o mau momento da equipe foi o próprio Matheuzinho, que estreou com a camisa 10. “É até difícil falar. Com todo respeito ao adversário, eles passaram, mas perdemos para nós mesmos. É incrível como conseguimos errar nos mínimos detalhes. Precisamos ter mais coragem para jogar. Esse time aqui é time grande. E hoje, com todo respeito, a derrota foi para a gente mesmo”, desabafou o meia à transmissão do Premiere após a partida.>

