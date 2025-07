MERECIDO

Após saída de Wellington Rato, Vitória anuncia novo camisa 10

Com a saída de Rato para o Goiás, Matheuzinho deixará a camisa 30 e passará a usar a 10

Não será a primeira vez que o atleta de 27 anos usará a camisa 10 do Leão da Barra. Durante a Série B de 2023, quando o clube não tinha numeração fixa, ele chegou a levar o número nas costas por algumas partidas. Entretanto, ao longo da campanha também chegou a usar as camisas 6, 7, 11, 15, 16, 18, 19, 20 e 23. Agora, vai ficar com a 10 permanentemente. >

Já estabelecido na equipe e com o carinho da torcida colossal, ele assume o número com a missão de quebrar uma “maldição”. Desde que o Leão retornou à elite em 2024, os donos da camisa 10 não corresponderam à altura. >

No ano passado, Jean Mota, que está emprestado ao Vila Nova e ainda tem vínculo com o clube, usou o número, mas disputou apenas 19 partidas, marcando um gol e dando uma assistência. Em 2025, Wellington Rato, que custou R$ 5 milhões, disputou apenas 24 jogos, balançando a rede duas vezes e dando cinco passes para gol. >

Matheuzinho chegou ao Vitória em 2023 e logo se tornou uma peça importante do elenco e um dos atletas mais queridos da torcida. Peça importante nas conquistas da Série B de 2023 e do Baianão de 2024, ele já tem 103 jogos com a camisa do clube, com 12 gols marcados e 14 assistências. >