Everton Ribeiro aproveita presença de Ancelotti e confessa ainda pensar em Seleção: 'Sempre à disposição'

Meia do Esquadrão deu assistências para os dois gols do triunfo diante do Santos, neste domingo (24)

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa
  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Gilberto Barbosa

  • Alan Pinheiro

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 19:51

Everton Ribeiro deu duas assistências no triunfo do Bahia contra o Santos
Everton Ribeiro deu duas assistências no triunfo do Bahia contra o Santos Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Sob os olhos do técnico da Seleção Brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, a atuação dentro de campo não poderia não ser de gala, resultando em um domingo de alegria para a torcida tricolor, já que o Bahia fez valer o mando de campo e superou o Santos por 2x0, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor das duas assistências para os gols do Esquadrão, o meia Everton Ribeiro confessou que ainda pensa em vestir a camisa da Amarelinha.

"Na seleção, qualquer jogador que esteja atuando acho que tem que pensar, independente da idade. Muito feliz de ter o treinador da Seleção Brasileira na Fonte Nova, vendo esse show da torcida, a equipe bem, e com jogadores cotados. Isso é muito bom para o Bahia, que só tem a crescer e se firmar cada vez mais entre os grandes clubes do Brasil. A gente tem que continuar em alto nível e, quem sabe [possa voltar]. Sempre à disposição da Seleção", iniciou.

Com o triunfo, o Esquadrão chegou aos 36 pontos na tabela da Série A, mantendo a quarta colocação. Com mais de 45 mil pessoas presentes na Fonte Nova, o estádio encheu e o camisa 10 do Esquadrão agradeceu o apoio do torcedor. Everton também confessou que o time ainda estava cansado do confronto no meio de semana, contra o Ceará.

"A torcida é muito importante para a gente. O que eles fazem, aparecendo sempre em peso, faz a diferença. A torcida nos deixa mais fortes e mais animados a jogar aqui. Hoje a gente estava um pouco mais cansado, porque o último jogo foi muito pegado, mas a torcida nos ajudou, nos incentivou e isso que faz a diferença na hora de acertar um passe, um chute e tirar uma bola para salvar o gol. Aqui dentro de casa, sabemos da nossa força e temos que continuar jogando assim, se entregando sempre ao máximo", afirmou.

Em meio a uma sequência com Copa do Nordeste, Brasileirão e Copa do Brasil, o camisa 10 foi enfático ao dizer que o principal foco da equipe no ano é seguir bem na Série A. "A gente pensa jogo a jogo. Sabemos que são competições importantes e queremos chegar o mais longe possível, mas o que nos sustenta é o Brasileiro, que vai dar uma vaga a Libertadores no ano que vem. É o Brasileiro que nos deixa prontos para seguir forte nas copas. Vamos continuar essa batida com os pés no chão que ainda tem muito pela frente", deu o recado.

O Esquadrão volta a campo na próxima quinta-feira (28), quando recebe o Fluminense dentro da Fonte Nova, pelo primeiro jogo das quartas de finais da Copa do Brasil. Já pelo Brasileirão, o próximo compromisso do Bahia ocorre no domingo (31). Na ocasião, os tricolores enfrentam o Mirassol no Maião.

Sobre o confronto na Copa do Brasil, o meia-atacante revelou que a expectativa é de levar a vantagem para o Rio de Janeiro, na partida de volta. "É um jogo difícil. A gente sabe que o Fluminense vem bem nas copas durante esse ano, temos que ter muita atenção e trabalhar bem durante a semana para fazer um grande jogo. Se começar com o triunfo e levar uma vantagem, vai ser muito bom", finalizou.

