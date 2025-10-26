Jacobina denuncia ato racista em jogo do Campeonato Baiano Sub-17

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 26 de outubro de 2025 às 12:04
O Jacobina Esporte Clube repudiou publicamente um ato de racismo ocorrido neste sábado (25) durante a partida contra o Estrela de Março, válida pelo Campeonato Baiano Sub-17. Segundo nota divulgada pelo clube, um atleta da equipe adversária teria chamado um jogador do Jacobina de “macaco” em campo.
Após tomar conhecimento do caso, o árbitro aplicou o protocolo de combate ao racismo, interrompendo o jogo conforme determinação da Federação Bahiana de Futebol (FBF). O Jacobina afirmou que já comunicou o fato às autoridades competentes e que irá adotar todas as medidas legais para garantir que o responsável seja punido.
“O Jacobina reafirma seu compromisso com o respeito, a igualdade e a luta contra qualquer forma de discriminação. O racismo não será tolerado, dentro ou fora de campo”, diz o comunicado divulgado nas redes sociais do clube.
A Federação Bahiana de Futebol (FBF) foi procurada pelo CORREIO e disse que aguarda informações internas para emitir um posicionamento oficial.