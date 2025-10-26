Acesse sua conta
Jacobina denuncia ato racista em jogo do Campeonato Baiano Sub-17

Clube informou que atleta do time adversário chamou jogador de “macaco” durante partida

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 12:04

Jacobina repudia ato racista em partida do Baianão Sub-17 Crédito: Divulgação/Jacobina

O Jacobina Esporte Clube repudiou publicamente um ato de racismo ocorrido neste sábado (25) durante a partida contra o Estrela de Março, válida pelo Campeonato Baiano Sub-17. Segundo nota divulgada pelo clube, um atleta da equipe adversária teria chamado um jogador do Jacobina de “macaco” em campo.

Após tomar conhecimento do caso, o árbitro aplicou o protocolo de combate ao racismo, interrompendo o jogo conforme determinação da Federação Bahiana de Futebol (FBF). O Jacobina afirmou que já comunicou o fato às autoridades competentes e que irá adotar todas as medidas legais para garantir que o responsável seja punido.

Jacobina repudia ato racista em partida do Baianão Sub-17 Crédito: Reprodução/Instagram

“O Jacobina reafirma seu compromisso com o respeito, a igualdade e a luta contra qualquer forma de discriminação. O racismo não será tolerado, dentro ou fora de campo”, diz o comunicado divulgado nas redes sociais do clube.

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) foi procurada pelo CORREIO e disse que aguarda informações internas para emitir um posicionamento oficial.

