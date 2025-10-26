Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Casamento de Pedro Tourinho e Kevin David reúne famosos em Salvador

Cerimônia luxuosa realizada na Casa Pia de São Joaquim teve mais de 200 convidados e movimentou o fim de semana na capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 11:40

Celebridades prestigiam casamento de Pedro Tourinho e Kevin David em Salvador
Celebridades prestigiam casamento de Pedro Tourinho e Kevin David em Salvador Crédito: Reprodução

O casamento entre Pedro Tourinho e Kevin David movimentou Salvador neste sábado (25) e reuniu uma legião de celebridades na Casa Pia de São Joaquim, um dos endereços mais icônicos da capital baiana. A cerimônia, marcada por elegância e clima de celebração, contou com a presença de mais de 200 convidados, entre artistas, empresários e políticos.

Entre os nomes que prestigiaram o casal estavam Regina Casé, Fe Paes Leme, Helô Rocha, além de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, que desembarcaram na cidade especialmente para o evento. Nas redes sociais, os convidados compartilharam registros do casamento, que rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados do fim de semana.

Famosos no casamento de Pedro e Kevin

Casamento de Pedro Tourinho e Kevin David por Reprodução
Casamento de Pedro Tourinho e Kevin David por Reprodução
Casamento de Pedro Tourinho e Kevin David por Reprodução
Casamento de Pedro Tourinho e Kevin David por Reprodução
Casamento de Pedro Tourinho e Kevin David por Reprodução
1 de 5
Casamento de Pedro Tourinho e Kevin David por Reprodução

Ex-secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho é um dos nomes mais influentes da comunicação e fundador da SOKO e da MAP Brasil Talent Agency. Já o noivo, Kevin David, é diretor criativo e DJ, à frente da agência KELE AG.

A união dos dois, que estão juntos há quatro anos, foi celebrada com muita emoção, música e uma atmosfera de amor e diversidade, um verdadeiro encontro entre cultura, arte e representatividade na Bahia.

Leia mais

Imagem - Neymar causa no Altas Horas ao evitar olhar para Ana Castela com Bruna Biancardi na plateia

Neymar causa no Altas Horas ao evitar olhar para Ana Castela com Bruna Biancardi na plateia

Imagem - Luana Piovani ironiza esposa de Justus após fala sobre ricos: 'Desejo vida eterna 6x1'

Luana Piovani ironiza esposa de Justus após fala sobre ricos: 'Desejo vida eterna 6x1'

Imagem - Saory acusa Record de proteger Michelle após punição em 'A Fazenda 17'

Saory acusa Record de proteger Michelle após punição em 'A Fazenda 17'

Tags:

Pedro Tourinho

Mais recentes

Imagem - Maíra Cardi anuncia o nascimento de Eloáh, primeira filha com Thiago Nigro

Maíra Cardi anuncia o nascimento de Eloáh, primeira filha com Thiago Nigro
Imagem - Ana Castela dá resposta afiada após ser questionada sobre filhos no Altas Horas

Ana Castela dá resposta afiada após ser questionada sobre filhos no Altas Horas
Imagem - Descubra quais são os 5 signos que vivem um horóscopo melhor que os demais neste domingo (26 de outubro)

Descubra quais são os 5 signos que vivem um horóscopo melhor que os demais neste domingo (26 de outubro)

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada