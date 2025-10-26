CASAMENTO BADALADO

Casamento de Pedro Tourinho e Kevin David reúne famosos em Salvador

Cerimônia luxuosa realizada na Casa Pia de São Joaquim teve mais de 200 convidados e movimentou o fim de semana na capital baiana

Heider Sacramento

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 11:40

Celebridades prestigiam casamento de Pedro Tourinho e Kevin David em Salvador Crédito: Reprodução

O casamento entre Pedro Tourinho e Kevin David movimentou Salvador neste sábado (25) e reuniu uma legião de celebridades na Casa Pia de São Joaquim, um dos endereços mais icônicos da capital baiana. A cerimônia, marcada por elegância e clima de celebração, contou com a presença de mais de 200 convidados, entre artistas, empresários e políticos.

Entre os nomes que prestigiaram o casal estavam Regina Casé, Fe Paes Leme, Helô Rocha, além de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, que desembarcaram na cidade especialmente para o evento. Nas redes sociais, os convidados compartilharam registros do casamento, que rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados do fim de semana.

Famosos no casamento de Pedro e Kevin 1 de 5

Ex-secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho é um dos nomes mais influentes da comunicação e fundador da SOKO e da MAP Brasil Talent Agency. Já o noivo, Kevin David, é diretor criativo e DJ, à frente da agência KELE AG.