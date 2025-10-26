INUSITADO

Neymar causa no Altas Horas ao evitar olhar para Ana Castela com Bruna Biancardi na plateia

Durante o programa da Globo, o jogador chamou atenção do público por sua postura ao ver a cantora se apresentar

Heider Sacramento

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 10:03

Neymar evita olhar para Ana Castela e web reage ao momento no Altas Horas Crédito: Reprodução/TV Globo

A participação de Neymar no Altas Horas deste sábado (25) deu o que falar nas redes sociais. O jogador esteve no programa especial de Dia das Crianças e Criança Esperança, ao lado de Ana Castela, e acabou protagonizando um dos momentos mais comentados da noite, tudo porque evitou olhar para a cantora durante sua apresentação, enquanto Bruna Biancardi assistia de perto na plateia.

Em vídeos que circularam no X (antigo Twitter), o craque aparece desviando o olhar e até virando o rosto enquanto Ana Castela dançava uma de suas músicas. Rapidamente, o comportamento do atleta virou piada entre internautas. “Neymar evitando olhar pra Ana Castela foi hilário”, escreveu um fã. Outro ironizou: “Ele todo posturado, fingindo que tá vendo as luzes do teto”.

Apesar da polêmica, o clima do programa foi leve. Neymar respondeu perguntas de crianças, falou sobre o desejo de disputar a Copa do Mundo de 2026 e até se arriscou no microfone cantando “Cheia de Manias”, sucesso do Raça Negra. “Estou me recuperando bem e tentando ficar 100% pra ajudar o Brasil a ganhar mais uma Copa”, afirmou o jogador.