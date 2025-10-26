POLÍCIA

Boletim de ocorrência expõe denúncia de agressão de modelo contra Dado Dolabella

Marcela Tomaszewski registrou ocorrência contra o ator após discussão que, segundo vizinhos, evoluiu para violência física; eles negam

Heider Sacramento

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 07:42

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski Crédito: Reprodução/Reeds Sociais

A modelo e influenciadora Marcela Tomaszewski, de 27 anos, registrou um boletim de ocorrência contra o ator Dado Dolabella na manhã de sábado (25), segundo Informações do jornalista Matheus Baldi. O suposto desentendimento teria ocorrido no apartamento da modelo, em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro, onde, conforme fontes próximas, a discussão se intensificou e evoluiu de agressões verbais para ações físicas.

Vizinhos relataram que ouviram gritos vindos do imóvel, o que levou Marcela a procurar uma delegacia logo em seguida. Apesar do registro, a modelo optou por não solicitar medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, afirmando que “ama o Dado e não quer atrapalhar a vida dele”.

Ainda neste sábado, os dois apareceram juntos nas redes sociais para negar a acusação. Marcela postou um vídeo afirmando: “A gente veio aqui juntinho só pra deixar claro que não aconteceu nada do que a mídia está divulgando. Estamos bem”. Dado completou: “Paz e amor”.

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski 1 de 7