Boletim de ocorrência expõe denúncia de agressão de modelo contra Dado Dolabella

Heider Sacramento
Publicado em 26 de outubro de 2025 às 07:42
A modelo e influenciadora Marcela Tomaszewski, de 27 anos, registrou um boletim de ocorrência contra o ator Dado Dolabella na manhã de sábado (25), segundo Informações do jornalista Matheus Baldi. O suposto desentendimento teria ocorrido no apartamento da modelo, em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro, onde, conforme fontes próximas, a discussão se intensificou e evoluiu de agressões verbais para ações físicas.
Vizinhos relataram que ouviram gritos vindos do imóvel, o que levou Marcela a procurar uma delegacia logo em seguida. Apesar do registro, a modelo optou por não solicitar medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, afirmando que “ama o Dado e não quer atrapalhar a vida dele”.
Ainda neste sábado, os dois apareceram juntos nas redes sociais para negar a acusação. Marcela postou um vídeo afirmando: “A gente veio aqui juntinho só pra deixar claro que não aconteceu nada do que a mídia está divulgando. Estamos bem”. Dado completou: “Paz e amor”.
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski
O caso segue sendo investigado, e novos desdobramentos podem surgir a qualquer momento.