Boletim de ocorrência expõe denúncia de agressão de modelo contra Dado Dolabella

Marcela Tomaszewski registrou ocorrência contra o ator após discussão que, segundo vizinhos, evoluiu para violência física; eles negam

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 07:42

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski Crédito: Reprodução/Reeds Sociais

A modelo e influenciadora Marcela Tomaszewski, de 27 anos, registrou um boletim de ocorrência contra o ator Dado Dolabella na manhã de sábado (25), segundo Informações do jornalista Matheus Baldi. O suposto desentendimento teria ocorrido no apartamento da modelo, em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro, onde, conforme fontes próximas, a discussão se intensificou e evoluiu de agressões verbais para ações físicas.

Vizinhos relataram que ouviram gritos vindos do imóvel, o que levou Marcela a procurar uma delegacia logo em seguida. Apesar do registro, a modelo optou por não solicitar medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, afirmando que “ama o Dado e não quer atrapalhar a vida dele”. 

Ainda neste sábado, os dois apareceram juntos nas redes sociais para negar a acusação. Marcela postou um vídeo afirmando: “A gente veio aqui juntinho só pra deixar claro que não aconteceu nada do que a mídia está divulgando. Estamos bem”. Dado completou: “Paz e amor”. 

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski Crédito: Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
1 de 7
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais

O caso segue sendo investigado, e novos desdobramentos podem surgir a qualquer momento.

Agressão Dado Dolabella

