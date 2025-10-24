TELEVISÃO

Globo pode mudar novo programa de Eliana aos domingos mesmo antes da estreia

Entenda o que pode acontecer com o novo programa de Eliana

Heider Sacramento

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 08:39

Eliana assume as tardes de domingo na Globo Crédito: Angélica Goudinho/TV Globo

A TV Globo está mexendo com os planos para o lançamento da nova atração da Eliana, mesmo antes da estreia agendada para março de 2026. Inicialmente prevista para as 14h30 aos domingos, Em Família com Eliana vem enfrentando obstáculos. Fontes apontam que o departamento comercial da emissora não está conseguindo fechar cotas de anunciantes para essa faixa de horário, um problema antigo, já constatado em programas anteriores.

Além disso, a concorrência é pesada: o dominical da concorrente Domingo Legal, apresentado por Celso Portiolli no SBT, tem registrado bons números e representa uma “ilha” de audiência em meio à crise do canal vizinho.

Por isso, uma das ideias que circulam nos bastidores da Globo é levar o programa de Eliana para o horário do meio-dia, abrindo espaço no domingo e buscando um público diferente.