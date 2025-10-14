RELEMBRE

Eliana assume horário de Luciano Huck na Globo e passado amoroso entre os dois volta à tona

Antes de Angélica, o apresentador viveu um romance com Eliana no fim dos anos 1990

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 12:34

Eliana substituirá Luciano Huck em parte do horário do "Domingão" Crédito: Reprodução

Antes de se casar com Angélica e formar uma das famílias mais conhecidas da TV brasileira, Luciano Huck era lembrado pelo perfil namorador. Nos anos 1990, o apresentador vivia o auge da fama e aparecia constantemente nas revistas de celebridades, quase sempre acompanhado de novas companhias.

Duas dessas companhias, no entanto, foram marcantes: Eliana e Ivete Sangalo. Em 1997, Huck comandava o Programa H, na Band, enquanto Eliana era um dos grandes nomes do SBT com o Eliana & Cia. Jovens, bem-sucedidos e populares, os dois se tornaram o casal queridinho da TV e presença constante nas colunas de fofoca da época.

O relacionamento durou cerca de dois anos, com idas e vindas. O fim, segundo rumores antigos, teria ocorrido após uma suposta traição de Huck com Ivete Sangalo, boato nunca confirmado por nenhum dos envolvidos. Logo depois da separação, Luciano e Ivete chegaram a viver um breve romance de seis meses.

Após o término com o apresentador, Eliana iniciou um namoro com Roberto Justus, que durou aproximadamente um ano e meio e quase terminou em casamento. Hoje, a apresentadora é casada com Adriano Ricco, diretor da Globo, com quem tem a filha Manuela. Ela também é mãe de Arthur, fruto da relação anterior com João Marcello Bôscoli, filho de Elis Regina.

Luciano Huck, por sua vez, é casado com Angélica há mais de 20 anos e pai de três filhos: Joaquim, Benício e Eva.

Curiosamente, décadas depois do romance, os caminhos de Eliana e Luciano Huck voltam a se cruzar. Na segunda-feira (13), acontece o Upfront Globo 2026, evento que apresenta as novidades da programação da emissora. E entre as mudanças mais comentadas está a estreia de um novo programa dominical de Eliana, que ocupará a faixa que hoje antecede o “Domingão com Huck”.

Em um vídeo publicado no perfil do Globo Ads, a apresentadora comemorou a novidade: “O meu programa está chegando nas telas dos domingos da Globo para nossa alegria. Vai ser incrível! Nos veremos todo final de semana. Estou tão feliz, tão ansiosa!”, disse Eliana.

Durante o evento, ela também destacou as novas oportunidades comerciais do projeto: “Hoje é o dia em que vamos apresentar ao mercado as novidades da nossa programação e as oportunidades para as marcas marcarem com a gente”, afirmou, citando o novo slogan da emissora: “Marca como Marca”.

De acordo com a imprensa, Eliana deixará o programa Saia Justa para se dedicar à nova atração semanal aos domingos. Ela deve assumir o horário que antecede o futebol, atualmente ocupado pela primeira parte do Domingão com Huck.

Desde que chegou à Globo, em junho de 2024, Eliana já apresentou especiais como The Masked Singer Brasil (quinta temporada), Vem Que Tem (Black Friday), o projeto educacional Movimento LED e a série Casa de Verão. O novo programa será seu segundo formato fixo na emissora.