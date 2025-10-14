Acesse sua conta
Eliana assume horário de Luciano Huck na Globo e passado amoroso entre os dois volta à tona

Antes de Angélica, o apresentador viveu um romance com Eliana no fim dos anos 1990

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 12:34

Eliana substituirá Luciano Huck em parte do horário do
Eliana substituirá Luciano Huck em parte do horário do "Domingão" Crédito: Reprodução

Antes de se casar com Angélica e formar uma das famílias mais conhecidas da TV brasileira, Luciano Huck era lembrado pelo perfil namorador. Nos anos 1990, o apresentador vivia o auge da fama e aparecia constantemente nas revistas de celebridades, quase sempre acompanhado de novas companhias.

Duas dessas companhias, no entanto, foram marcantes: Eliana e Ivete Sangalo. Em 1997, Huck comandava o Programa H, na Band, enquanto Eliana era um dos grandes nomes do SBT com o Eliana & Cia. Jovens, bem-sucedidos e populares, os dois se tornaram o casal queridinho da TV e presença constante nas colunas de fofoca da época.

O relacionamento durou cerca de dois anos, com idas e vindas. O fim, segundo rumores antigos, teria ocorrido após uma suposta traição de Huck com Ivete Sangalo, boato nunca confirmado por nenhum dos envolvidos. Logo depois da separação, Luciano e Ivete chegaram a viver um breve romance de seis meses.

Após o término com o apresentador, Eliana iniciou um namoro com Roberto Justus, que durou aproximadamente um ano e meio e quase terminou em casamento. Hoje, a apresentadora é casada com Adriano Ricco, diretor da Globo, com quem tem a filha Manuela. Ela também é mãe de Arthur, fruto da relação anterior com João Marcello Bôscoli, filho de Elis Regina.

Luciano Huck, por sua vez, é casado com Angélica há mais de 20 anos e pai de três filhos: Joaquim, Benício e Eva.

Curiosamente, décadas depois do romance, os caminhos de Eliana e Luciano Huck voltam a se cruzar. Na segunda-feira (13), acontece o Upfront Globo 2026, evento que apresenta as novidades da programação da emissora. E entre as mudanças mais comentadas está a estreia de um novo programa dominical de Eliana, que ocupará a faixa que hoje antecede o “Domingão com Huck”.

Eliana e Luciano Huck namoraram de 1997 a 1999

Eliana e Luciano Huck por Reprodução
Eliana e Luciano Huck na capa da 'Revista Amiga' por Reprodução/Revista Amiga
Eliana e Luciano Huck, namorados no final dos anos 1990 por Reprodução/SBT
Eliana e Luciano Huck por Reprodução
Eliana e Luciano Huck por Reprodução
Eliana e Luciano Huck no Domingão por Reprodução/TV Globo
Eliana namorou Luciano Huck de 1997 a 1999 por Reprodução
Xuxa, Eliana e Angélica  por Reprodução
Eliana estreia programa solo na Globo em 2026 por Reprodução
Eliana e Luciano Huck por Reprodução

Em um vídeo publicado no perfil do Globo Ads, a apresentadora comemorou a novidade: “O meu programa está chegando nas telas dos domingos da Globo para nossa alegria. Vai ser incrível! Nos veremos todo final de semana. Estou tão feliz, tão ansiosa!”, disse Eliana.

Durante o evento, ela também destacou as novas oportunidades comerciais do projeto: “Hoje é o dia em que vamos apresentar ao mercado as novidades da nossa programação e as oportunidades para as marcas marcarem com a gente”, afirmou, citando o novo slogan da emissora: “Marca como Marca”.

Angélica, Luciano Huck e os filhos

Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram

De acordo com a imprensa, Eliana deixará o programa Saia Justa para se dedicar à nova atração semanal aos domingos. Ela deve assumir o horário que antecede o futebol, atualmente ocupado pela primeira parte do Domingão com Huck.

Desde que chegou à Globo, em junho de 2024, Eliana já apresentou especiais como The Masked Singer Brasil (quinta temporada), Vem Que Tem (Black Friday), o projeto educacional Movimento LED e a série Casa de Verão. O novo programa será seu segundo formato fixo na emissora.

Embora o relacionamento entre Eliana e Luciano Huck tenha terminado há mais de 25 anos, o reencontro dos dois na mesma grade da Globo despertou nostalgia entre fãs e curiosos.

