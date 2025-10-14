Acesse sua conta
Veja como cuidar e amenizar olheiras em pele negra

Tratamentos e hábitos de vida podem ajudar a reduzir as manchas escuras ao redor dos olhos

  Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 11:43

A pele negra requer cuidados específicos na região dos olhos (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
A pele negra requer cuidados específicos na região dos olhos Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

As olheiras são um dos problemas de pele mais comuns e podem deixar o rosto com um aspecto cansado. Em pessoas negras, elas costumam aparecer com mais intensidade por causa da combinação entre pigmentação natural e características da região dos olhos, que é mais fina e sensível. Saber o que causa esse escurecimento e quais cuidados realmente funcionam faz toda a diferença para tratar e prevenir o problema de forma segura e eficaz.

Causas e tipos de olheiras

Segundo a Dra. Flávia Brasileiro, dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, as principais causas das olheiras são: 

  • Inflamação: causada por alergias, eczema, doenças etc.;
  • Fatores ambientais ou extrínsecos: como exposição excessiva ao sol ou privação de sono; 
  • Genética;
  • Envelhecimento natural. 

Quanto ao tipo, a médica explica que as olheiras são divididas entre:

  • Estrutural: algumas pessoas possuem o sulco lacrimal mais profundo;
  • Vascular: causada pela presença de vasos abaixo da pele;
  • Pigmentar: causada por pigmentos acastanhados na pele da pálpebra inferior.

“Mas um ponto a se considerar é que pacientes de pele negra são mais propensos a sofrerem da hiperpigmentação pós-inflamatória, o que piora a olheira pigmentar”, explica. 

Olheiras mais marcadas na pele negra

Conforme a dermatologista, a pele ao redor dos olhos é naturalmente mais fina, o que faz com que os vasos sanguíneos fiquem mais aparentes. Em peles mais escuras, essa transparência pode se somar à hiperpigmentação, criando um efeito de olheiras mais marcadas — um jogo de sombras e pigmentos que desafia corretivos, cremes e procedimentos estéticos.

Quando há sobreposição na causa das olheiras, muito provavelmente um creme de farmácia não irá ajudar. “Olheiras causadas por fatores extrínsecos ou inflamação subjacente devem ser as mais fáceis de tratar com tratamentos tópicos, pois se pode presumir que, se você prevenir a causa, poderá reduzir o efeito. No entanto, fatores intrínsecos, como a genética e o envelhecimento natural, muitas vezes complicam o processo”, afirma a Dra. Flávia Brasileiro.

O tratamento para olheira em pele negra deve considerar as características do paciente (Imagem: Dorde Krstic | Shutterstock)
O tratamento para olheira em pele negra deve considerar as características do paciente Crédito: Imagem: Dorde Krstic | Shutterstock

Tratamentos para olheiras em pele negra

Entender as particularidades da pele negra e latina tem levado a avanços em tratamentos mais eficazes e respeitosos. “Cremes com ativos como niacinamida, ácido kójico e vitamina C ajudam a modular a produção de melanina e têm sido aliados importantes na Dermatologia. Mas, em muitos casos, precisamos de lasers, principalmente os de picossegundos ou ultrarrápidos, pois eles quebram os pigmentos sem efeito térmico; por isso, diminuem o risco de hiperpigmentação pós-inflamatória”, explica a Dra. Flávia Brasileiro. 

Segundo a dermatologista, o tratamento para olheiras em pele negra deve considerar as características de cada paciente. “A chave está na personalização: o que funciona para uma paciente pode ser desastroso para outra. Por isso, a escolha do tratamento deve sempre levar em conta a origem da olheira — vascular, pigmentada, estrutural ou mista — e ser conduzida por um profissional capacitado, que compreenda as nuances do tratamento dermatológico étnico”, comenta.

Cada tipo de olheira pode necessitar de um tratamento diferente. “Pacientes com olheiras estruturais podem se beneficiar do preenchimento com gordura autóloga, como o Lipocube, ou com ácido hialurônico. Ambos devolvem o ‘volume’ perdido, acabando com a profundidade”, destaca.

Prevenindo a formação das olheiras

Para prevenir a formação ou o agravamento das olheiras na pele negra, a Dra. Flávia Brasileiro recomenda priorizar de sete a nove horas de sono todas as noites. “Manter uma dieta saudável e rica em nutrientes pode contribuir para a saúde da pele e melhorar a circulação por todo o corpo”, acrescenta.

Os cuidados externos também podem fazer diferença. “Melhorar o fluxo sanguíneo por meio de exercícios ou massagens corporais é importante. E, claro, é fundamental o uso de protetor solar para prevenir a hiperpigmentação”, finaliza a médica.

Por Guilherme Zanette

