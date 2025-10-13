Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

5 tendências de unhas para a primavera

Elas entram em cena como protagonistas da estação, trazendo opções que misturam frescor e criatividade

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 19:43

As tendências para as unhas na primavera acompanham o clima de renovação (Imagem: Emvat Mosakovskis | Shutterstock)
As tendências para as unhas na primavera acompanham o clima de renovação Crédito: Imagem: Emvat Mosakovskis | Shutterstock

Na primavera, além do guarda-roupa, as unhas também entram em cena como protagonistas da estação, refletindo o frescor e a leveza típicos desse período. Essa combinação entre beleza e expressão pessoal transforma as unhas em um verdadeiro acessório de moda, que acompanha o clima de renovação e energia da temporada.

Segundo Eduarda Berkowitz, fundadora da esmalteria PALM Nail Bar, no Rio de Janeiro, as apostas para a temporada incluem desde tons intensos até cores suaves, combinados com efeitos modernos e nail arts inspiradas em estampas que estão em alta na estação.

Abaixo, a profissional detalha as 5 tendências de unhas para a primavera. Confira!

1. Tons da estação

Os tons pastéis ganham espaço durante a primavera (Imagem: Divulgação | PALM Nail Bar)
Os tons pastéis ganham espaço durante a primavera Crédito: Imagem: Divulgação | PALM Nail Bar

A primavera traz uma cartela de cores que transita entre a suavidade e a intensidade. Tons pastéis, como verde-pistache, azul-bebê e lavanda, dividem espaço com o vibrante vermelho-tomate, que aparece como um dos destaques da estação.

2. Aura nail

A
A Crédito:

Febre entre as apaixonadas por nail art , a aura nail se destaca pelo círculo esfumado no centro das unhas, criando um efeito expansivo que remete a campos energéticos. A técnica pode ser feita com airbrush ou até adaptada com esponjas e sombras, ideal para quem não tem o equipamento profissional. “A versatilidade da aura nail permite brincar com tons vibrantes , pastéis ou metálicos, de acordo com o estilo e o efeito desejado”, explica Eduarda Berkowitz.

3. Baby boomer

O
O Crédito:

Releitura moderna da clássica francesinha, o degradê nas pontas das unhas traz leveza e delicadeza. Feita com a técnica de airbrush , a proposta combina a elegância atemporal com um toque contemporâneo, resultando em um visual sofisticado e romântico.

4. Efeito perolado

As unhas peroladas ganham ainda mais destaque na primavera (Imagem: Divulgação | PALM Nail Bar)
As unhas peroladas ganham ainda mais destaque na primavera Crédito: Imagem: Divulgação | PALM Nail Bar

As unhas peroladas ganham ainda mais destaque na primavera. O efeito pode ser feito com o pó sereia, com a vantagem de atingir um resultado mais limpo e espelhado. O produto pode ser aplicado em cima de qualquer tonalidade de esmalte, permitindo criar perolados em diversos tons.

5. Polka dots

A clássica estampa de poá também pode brilhar nas unhas (Imagem: Divulgação | PALM Nail Bar)
A clássica estampa de poá também pode brilhar nas unhas Crédito: Imagem: Divulgação | PALM Nail Bar

A clássica estampa de bolinhas voltou com força total! Recentemente, nomes como Kylie Jenner, Sabrina Carpenter e Dua Lipa mostraram que o poá também pode brilhar nas unhas. E não faltam inspirações para aderir à tendência. “A parte mais divertida é poder brincar com o que está em alta e traduzir para o seu estilo. Já reproduzimos desde a versão mais minimalista até designs autênticos que misturam técnicas e exploram diferentes cores e tamanhos”, destaca Eduarda Berkowitz.

Com tantas inspirações, fica fácil manter as unhas no clima da estação. Basta escolher a tendência que mais combina com você e apostar sem medo.

Por Carla Garcia

Mais recentes

Imagem - 5 receitas proteicas com ovo para o lanche da tarde ou para o café da manhã

5 receitas proteicas com ovo para o lanche da tarde ou para o café da manhã
Imagem - 5 dicas para ativar a energia da primavera em casa com o Feng Shui

5 dicas para ativar a energia da primavera em casa com o Feng Shui
Imagem - Melhores locais de compras e beleza em Barcelona para brasileiros

Melhores locais de compras e beleza em Barcelona para brasileiros

MAIS LIDAS

Imagem - Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo
01

Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo

Imagem - Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos
02

Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos

Imagem - Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'
03

Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'

Imagem - Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)
04

Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)