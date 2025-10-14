Acesse sua conta
Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'

“Em Família com Eliana” vai unir música, histórias de celebridades e interação familiar nos domingos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 10:43

Eliana prepara estreia na Globo com programa sem auditório e formato fechado
Eliana volta às tardes de domingo na Globo com programa musical e familiar Crédito: Reprodução/Instagram

A Globo anunciou oficialmente o retorno de Eliana à grade dominical em março de 2026. O programa “Em Família com Eliana” será exibido antes do futebol e promete transformar as tardes de domingo em uma experiência familiar e musical.

A atração terá quadros com celebridades, visitas a famílias com tradições musicais e participação especial de jurados convidados do público familiar. O formato valoriza histórias inspiradoras e curiosidades da vida das famílias brasileiras, mesclando emoção, cultura e diversão.

Além da TV aberta, o projeto será multiplataforma. Haverá spin-off semanal no GNT, conteúdos exclusivos no Gshow e bastidores nas redes sociais, complementando a experiência completa também no Globoplay.

