Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 10:43
A Globo anunciou oficialmente o retorno de Eliana à grade dominical em março de 2026. O programa “Em Família com Eliana” será exibido antes do futebol e promete transformar as tardes de domingo em uma experiência familiar e musical.
A atração terá quadros com celebridades, visitas a famílias com tradições musicais e participação especial de jurados convidados do público familiar. O formato valoriza histórias inspiradoras e curiosidades da vida das famílias brasileiras, mesclando emoção, cultura e diversão.
Bastidores de Eliana no Upfront Globo 2026
Além da TV aberta, o projeto será multiplataforma. Haverá spin-off semanal no GNT, conteúdos exclusivos no Gshow e bastidores nas redes sociais, complementando a experiência completa também no Globoplay.