Marinha multa Virginia por pilotar jet-ski de forma irregular em passeio

Influenciadora pilotou jet-ski sem habilitação e colete salva-vidas durante passeio em Mangaratiba

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 09:36

Virginia curte passeio em Mangaratiba
Virginia curte passeio em Mangaratiba Crédito: Reprodução/instagram

Virginia Fonseca será multada pela Marinha do Brasil após pilotar um jet-ski sem possuir habilitação náutica e sem utilizar colete salva-vidas durante passeio na Costa Verde, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O caso foi registrado depois que denúncias sobre o episódio chegaram à Capitania dos Portos de Itacuruçá na segunda-feira (13).

Segundo a Marinha, Virginia estava acompanhada de amigas e dos filhos no momento do passeio, e o veículo transportava passageiros sem os equipamentos de segurança exigidos por lei. Além disso, a moto aquática não apresentava identificação visual adequada, o que configura múltiplas infrações conforme a NORMAM-212/DPC e o Regulamento da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (RLESTA).

A empresa proprietária do jet-ski também será autuada. A Marinha reforçou que a condução de embarcações exige habilitação válida, uso obrigatório de colete salva-vidas e respeito às normas de navegação, com o objetivo de prevenir acidentes e garantir a segurança no mar.

Imagens publicadas nas redes sociais por Virginia e suas amigas ajudaram a originar a denúncia, mostrando o passeio sem cumprimento das regras de segurança marítima.

