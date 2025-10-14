Acesse sua conta
Carta 7 de Copas no tarot indica reviravoltas no amor e novas conexões nesta terça (14)

A carta do dia inspira curiosidade e expansão emocional. O momento é ideal para se abrir a novas experiências

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 06:19

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

O tarot desta terça-feira (14) revela o Sete de Copas como carta do dia. O arcano simboliza sonhos, escolhas e descobertas emocionais, indicando um período propício para abrir-se ao novo, tanto em relacionamentos quanto em experiências pessoais.

O Sete de Copas sugere que o momento favorece novas conexões e interações sociais. Pode ser hora de conhecer pessoas diferentes, experimentar situações fora da rotina e se permitir ver a vida por novos ângulos.

Essa carta não fala apenas de amores ou paixões, mas também de autoconhecimento e prazer em se redescobrir. Conversar com amigos, sair de casa e ouvir outras perspectivas pode trazer clareza emocional e fortalecer sua autoestima.

Mas o tarot também alerta para a importância de manter os pés no chão: nem tudo o que reluz é ouro. É essencial distinguir entre o que é real e o que é apenas ilusão.

Tags:

Signos Tarot Astrologia

