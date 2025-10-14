MILIONÁRIA

Garçonete ganha bilhete de loteria como gorjeta e descobre prêmio de R$ 54 milhões; colegas se revoltam

Assim que o prêmio foi revelado, colegas de trabalho entraram na Justiça

Fernanda Varela

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 05:00

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O que parecia ser apenas mais um dia de trabalho virou uma virada de sorte digna de filme. Tonda Dickerson, garçonete de um restaurante no estado do Alabama, nos Estados Unidos, recebeu de um cliente habitual um bilhete de loteria como gorjeta. Dias depois, ao raspar o bilhete, descobriu que havia ganhado o equivalente a R$ 54 milhões.

Loteria 1 de 12

O cliente, Edward Seward, tinha o costume de deixar bilhetes de loteria como gratificação para os funcionários. Naquela ocasião, o gesto mudou completamente a vida de Tonda. Mas a sorte veio acompanhada de uma sequência de conflitos e disputas judiciais.

Assim que o prêmio foi revelado, colegas de trabalho entraram na Justiça alegando que existia um acordo verbal entre a equipe para dividir qualquer valor ganho com bilhetes deixados por clientes. Inicialmente, a Justiça do Alabama chegou a aceitar o pedido dos colegas, mas Tonda recorreu à Suprema Corte do estado e venceu o caso.

O próprio cliente que lhe deu o bilhete também a processou, alegando que ela teria prometido comprar um caminhão para ele caso ganhasse. Mais uma vez, o tribunal decidiu a favor da garçonete.

Mesmo com as vitórias, os problemas não acabaram. Tonda foi acusada de fraude fiscal após tentar transferir o dinheiro para uma empresa familiar a fim de pagar menos impostos. O caso resultou em uma multa de mais de R$ 5 milhões. Pouco tempo depois, ela viveu um episódio ainda mais dramático: foi sequestrada pelo ex-marido, que exigia parte do prêmio. A garçonete conseguiu reagir e atirou nele em legítima defesa.