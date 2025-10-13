HISTÓRIA DE AMOR

Do hábito ao altar: ex-freira e seminarista que sonhava em ser padre deixam a vida religiosa e se casam

Eles se conheceram quando ainda buscavam a vocação religiosa

Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 16:00

Laís e Jackson Dognini Crédito: Reprodução

O amor de Laís e Jackson Dognini vem conquistando as redes sociais por sua trajetória nada comum. O casal de Jaraguá do Sul (SC) viveu por anos em busca da vocação religiosa: ela era freira e ele seminarista, com o sonho de se tornar padre. O destino, no entanto, os conduziu a uma missão diferente: o casamento.

Laís e Jackson Dognini 1 de 7

Laís passou dois anos em um convento de clausura, chegou a vestir o hábito e tornou-se noviça. Jackson, por sua vez, dedicou cinco anos ao seminário. Embora frequentassem os mesmos espaços missionários, nunca haviam trocado sequer uma palavra. O primeiro contato aconteceu apenas anos depois, quando Laís precisou deixar o Carmelo por motivos de saúde, após ser diagnosticada com distimia, uma forma leve de depressão crônica.

Ao saber da saída dela, Jackson, ainda seminarista, enviou uma mensagem desejando forças e dizendo que rezava por sua recuperação. A partir daí, os diálogos começaram a se tornar frequentes, sempre marcados por trocas sobre fé e propósito de vida. Quando Jackson decidiu também deixar o seminário, o vínculo entre os dois se estreitou.

“Ele queria ser padre e foi para o seminário, eu queria ser religiosa e fui para o convento”, escreveu Laís em uma publicação. “Mas Deus foi desenhando tudo de um jeito que nem nós imaginávamos.”

O namoro começou em abril de 2024. Seis meses depois, ficaram noivos. E em março de 2025, trocaram alianças em uma cerimônia que simbolizou uma nova forma de vocação, agora como marido e mulher.