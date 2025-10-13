Príncipe Harry fica revoltado após Meghan Markle gravar vídeo no local onde sua mãe, princesa Diana, morreu: 'Insensibilidade'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 13:33
Durante passagem por Paris para acompanhar a Semana de Moda, Meghan Markle gerou controvérsia ao publicar um vídeo nas redes sociais mostrando a Ponte de l’Alma, local onde a Princesa Diana perdeu a vida há 28 anos. A atitude teria irritado profundamente o príncipe Harry, segundo fontes próximas ouvidas pelo tabloide britânico The Mirror.
Meghan Markle e príncipe Harry
O registro foi visto por especialistas da realeza como um gesto “extremamente insensível”, considerando o peso emocional que o local tem para o filho de Diana. O comentarista real Richard Fitzwilliams classificou a atitude de Meghan como “um erro gravíssimo”, afirmando à revista OK! que “o vídeo se conecta ao período mais traumático da vida de Harry”.
De acordo com Fitzwilliams, a duquesa de Sussex deveria ter mais cautela ao publicar conteúdos que possam despertar lembranças dolorosas ou afetar sua imagem pública. “Meghan não pode se dar ao luxo de se comportar assim, por ser quem é e pelo fato de ter se tornado uma marca. Filmar levianamente parte de Paris, mesmo sem intenção de ofender, foi um gesto insensível, e esses erros têm peso”, completou o especialista.
O episódio reacende as tensões entre o casal e a família real britânica. Fontes ligadas ao palácio afirmam que a publicação “pode ameaçar qualquer reconciliação entre Harry e a realeza”, especialmente em um momento em que o príncipe tenta se reaproximar do pai, o rei Charles III, e do irmão, o príncipe William.