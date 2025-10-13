Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Coca-Cola e futebol: veja 5 curiosidades sobre Santa Dulce dos Pobres

Santa baiana foi canonizada em 13 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 04:30

Dulce era apaixonada pelo Ypiranga, seu time do coração
Dulce era apaixonada pelo Ypiranga, seu time do coração Crédito: Fernanda Varela/CORREIO

Conhecida como o “Anjo Bom da Bahia”, Irmã Dulce será lembrada nesta segunda-feira (13) pela data em que foi canonizada, em 2019, pelo Papa Francisco. Primeira santa nascida no Brasil, Maria Rita de Sousa Brito Lopes Pontes marcou gerações com sua fé inabalável, simplicidade e dedicação aos mais pobres. Além da trajetória de solidariedade, sua vida também guarda curiosidades que revelam o lado humano e afetuoso da mulher que transformou a caridade em missão.

Santa Dulce dos Pobres

Imagem de Santo Antônio, do século XIX, que pertenceu à família de Santa Dulce por Divulgação/Osid
Fiéis acompanharam cortejo de Santa Dulce dos Pobres por Paula Fróes/CORREIO
Trezena Solene no primeiro dia da Festa de Santa Dulce dos Pobres por Paula Fróes/CORREIO
Missa em homenagem a Santa Dulce dos Pobres por CORREIO/Ana Albuquerque
Souvenir Santa Dulce por Nara Gentil
Legado da religiosa inspira criação da Faculdade Santa Dulce por Divulgação/Osid
Ecobag de Santa Dulce dos Pobres por Ana Albuquerque/CORREIO
Trezena Solene no primeiro dia da Festa de Santa Dulce dos Pobres por Paula Fróes/CORREIO
Santa Dulce por Divulgação
Devota por Paula Fróes/CORREIO
Monumento de Irmã Dulce por Rafael Martins/GOVBA
Trezena de Santa Dulce dos Pobres por Betto Jr./Arquivo CORREIO
Procissão com a imagem de Santa Dulce por Otávio Santos/SECOM/PMS
Coral Santa Dulce por Marina Silva/CORREIO
Santuário da Santa Dulce  por Nara Gentil/CORREIO
Santuário da Santa Dulce recebeu mais de 30 mil visitantes em julho deste ano por Nara Gentil/CORREIO
Celebração encerrou trezena de Santa Dulce por Paula Fróes/CORREIO
1 de 17
Imagem de Santo Antônio, do século XIX, que pertenceu à família de Santa Dulce por Divulgação/Osid

Amava Coca-Cola

Apesar da vida simples e das longas jornadas de trabalho, Irmã Dulce tinha um pequeno prazer: tomar Coca-Cola. A bebida era uma de suas preferidas, mas ela a consumia com moderação, de colher, para controlar o açúcar. O hábito curioso virou uma das lembranças mais contadas por quem conviveu com ela.

Leia mais

Imagem - Você sabia? Irmã Dulce é uma das responsáveis por hino do Carnaval de Salvador

Você sabia? Irmã Dulce é uma das responsáveis por hino do Carnaval de Salvador

Imagem - A Força domina o tarot desta segunda-feira (13 de outubro): cuidado, o dia de hoje testará paciência, fé e equilíbrio

A Força domina o tarot desta segunda-feira (13 de outubro): cuidado, o dia de hoje testará paciência, fé e equilíbrio

Imagem - Anjo da guarda desta segunda (13 de outubro): 5 signos precisam agir com urgência, ou vão perder aquilo que desejam

Anjo da guarda desta segunda (13 de outubro): 5 signos precisam agir com urgência, ou vão perder aquilo que desejam

Torcedora do Ypiranga

Muito antes de ser conhecida nacionalmente por sua atuação social, Dulce era torcedora apaixonada do Ypiranga, tradicional clube de Salvador. Acompanhava os jogos no antigo Campo da Graça, ao lado do pai e dos irmãos, e vibrava nas arquibancadas. Segundo relatos, ela chegou a dizer que um dos craques da época, Popó Santana, “seria como Pelé” se ainda jogasse.

Dormia sentada por promessa

Durante 30 anos, Irmã Dulce dormiu sentada em uma cadeira. O gesto era fruto de uma promessa feita a Deus depois que a irmã dela, Dulcinha, sobreviveu a uma gravidez de risco. Só deixou o hábito por recomendação médica, quando a saúde já estava bastante debilitada.

Simplicidade extrema

Mesmo conhecida mundialmente, ela nunca se deixou cercar por luxo. Recusava perfumes, joias e roupas novas, usava os mesmos objetos por anos e comia pouco, o suficiente para continuar cuidando dos outros. Essa simplicidade cotidiana era uma forma de reafirmar sua entrega total à vida religiosa.

Memória preservada em Salvador

O Memorial Irmã Dulce, localizado no Largo de Roma, guarda mais de nove mil objetos pessoais da santa, incluindo a cadeira em que dormia, cartas e utensílios do dia a dia. O espaço recebe visitantes do mundo todo e é um dos principais pontos de peregrinação religiosa da Bahia.

Canonizada há seis anos, Irmã Dulce deixou um legado que ultrapassa as fronteiras da fé. Sua história continua inspirando gestos de empatia e esperança, lembrando que a santidade também pode ser construída nos pequenos atos de amor ao próximo.

Mais recentes

Imagem - A sorte está lançada: signos de Áries e Aquário entram em fase de conquistas e virada positiva

A sorte está lançada: signos de Áries e Aquário entram em fase de conquistas e virada positiva
Imagem - Estes 4 signos vão ter mais sorte que todos os outros até o fim de outubro

Estes 4 signos vão ter mais sorte que todos os outros até o fim de outubro
Imagem - De sem-teto a milionário: morador de rua fica rico após adotar gato ferido

De sem-teto a milionário: morador de rua fica rico após adotar gato ferido

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)
02

Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)

Imagem - Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador
03

Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador

Imagem - Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais
04

Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais