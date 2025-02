'AH, QUE BOM VOCÊ CHEGOU...'

Você sabia? Irmã Dulce é uma das responsáveis por hino do Carnaval de Salvador

Entenda qual a ligação da santa baiana com um dos principais hits da folia

"Ah, que bom você chegou, bem-vindo a Salvador, coração do Brasil...". É difícil encontrar uma só pessoa que não conheça "We Are Carnaval", considerado o hino do Carnaval de Salvador. O que muita gente não sabe é que se não fosse Irmã Dulce, a canção não existiria.>