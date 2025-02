CUIDADOS

Vai levar o cartão para a folia? Saiba como se proteger de golpes no Carnaval

Compras por aproximação podem ser um risco durante a festa

Maysa Polcri

Publicado em 23 de fevereiro de 2025 às 10:00

O ideal é levar apenas um cartão para a festa Crédito: Divulgação

Já é Carnaval, cidade! Neste sábado (22) e domingo (23), as ruas de Salvador já estarão cheias de foliões que não vêem a hora de curtir a maior festa do planeta. E vale de tudo: acompanhar seu artista preferido, paquerar e beber. Mas é preciso ficar atento. Golpistas de diversos tipos aproveitam os momentos de descuido para enganar baianos e turistas. >

Um dos golpes mais recorrentes acontece durante as compras feitas com cartão de festa. O bloco passa, o trio aperta a multidão, e muita gente se passa na hora de pagar o que comprou. Apesar de metade dos brasileiros terem mais de dois cartões de crédito, segundo a Serasa, a indicação é que apenas um seja levado para o circuito de Carnaval. >

"Ao usar seu cartão, é importante conferir o valor no visor antes de efetuar o pagamento e sempre confirmar a compra por meio do uso de senha. Configure o cartão para pedir senha - mesmo com uso de aproximação (NFC) - para evitar utilização indevida em caso de perda do dispositivo", indica o banco digital Mercado Pago. >

Outra opção é apostar em cartões físicos, que não tenham informações da conta e do usuário, como nome e número do cartão, diante disso, em caso de perda ou roubo os bandidos não terão acesso aos seus dados. >

Evite usar bolsas, que podem ser furtadas e roubadas com mais facilidade. O ideal é carregar os pertences, como celular e carteira, em doleiras e pochetes, sempre na frente do corpo. Cadarços com nó podem ajudar a lacrar as pochetes. >

Em caso de perda ou roubo, avise seu banco e as autoridades imediatamente. Ao perceber que perdeu o celular, foi furtado ou vítima de roubo, entre em contato com seu banco via canais de atendimento, que podem ser call centers ou acesso ao internet banking de outro dispositivo/ plataforma para solicitar o bloqueio da conta e cartões. >

Mais de 60% dos foliões vão levar o celular para o Carnaval

Um levantamento realizado pelo Mercado Pago, banco digital do Grupo Mercado Livre e patrocinador oficial do Carnaval de Rua de Salvador, mostra que 69% dos usuários entrevistados na Bahia pretendem levar o celular para os trios e blocos, porcentual pouco abaixo da média nacional, que foi de 78%.

>

Apenas 34% afirmam que adotarão medidas de segurança, como capas antifurto e aplicativos bloqueados, para proteger seus dispositivos e informações pessoais durante a festa. A pesquisa ouviu 3.100 pessoas em todo o Brasil entre os dias 21 a 30 de janeiro de 2025.>

Para Felipe Castano, head de marketing do Mercado Pago no Brasil, o celular é um item essencial no cotidiano dos brasileiros, e, na maior festa popular do país, não seria diferente. >

"Ao pensar no Carnaval, é fundamental estar atento a todas as possibilidades. Curtir a folia de forma consciente e segura é essencial. Hoje, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com medidas de proteção que garantam a segurança de seus bens", diz. >

Ele indica que os foliões utilizem as funções de segurança disponíveis nos aparelhos, como autenticação em dois fatores, cadastro no programa Celular Seguro e biometria facial usando seu rosto ou digital para ativar o bloqueio do celular.>